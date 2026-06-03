Eva Ledo presenta en Madrid el modelo asturiano de escuelas de 0 a 3 años durante la Conferencia Sectorial de Educación

Archivo - La consejera de Educación, Eva Ledo, en la presentación de los presupuestos de su rama para 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha participado este miércoles en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid, donde las comunidades autónomas han aprobado los criterios de reparto de fondos destinados a programas de impulso y calidad de la Formación Profesional financiados con recursos europeos, así como la distribución de créditos para programas de cooperación territorial.

Según ha explicado la consejera, una parte de estos fondos permitirá financiar iniciativas que Asturias desarrolla a través de la Dirección General de Inclusión Educativa y Ordenación.

Ledo ha destacado especialmente el programa destinado a bienestar y protección, cuya financiación "lleva una financiación doble con respecto al último reparto de estos programas"

RED DE LES ESCUELINES

Durante la reunión también se ha abordado la situación de la educación infantil de primer ciclo. En este apartado, la titular de Educación ha expuesto ante el resto de comunidades autónomas el desarrollo de la Ley de Educación Infantil impulsada por el Principado.

Según ha indicado, esta normativa ha permitido la integración de las escuelas infantiles dentro del ámbito de gestión del Principado y la extensión de estos centros por el conjunto del territorio asturiano.

La Conferencia Sectorial de Educación ha reunido en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a representantes de las distintas comunidades autónomas para abordar asuntos relacionados con la financiación y el desarrollo de programas educativos.