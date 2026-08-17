Evacuada del Urriello al Hospital de Arriondas una montañera que sufrió una indisposición

Archivo - Ruta de senderismo entre Poncebos y Bulnes, en el concejo de Cabrales, en los Picos de Europa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias ha evacuado esta tarde desde el refugio de Urriellu, en el concejo de Cabrales, a una mujer de 44 años y nacionalidad búlgara que ha sufrido una indisposición, según recoge el 112-Asturias en su cuenta de la red X.

Según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el guarda del refugio ha dado el aviso al servicio de emergencias 112 a las 16.05 horas.

Posteriormente, la afectada ha sido trasladada al Hospital de Arriondas (HOA) para someterse a diversas pruebas médicas.