Evacuado en helicóptero un hombre de 79 años tras lesionarse bajando del Pico de Cabrones

Helicóptero del SEPA - SEPA

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, ha trasladado a Sotres, en el municipio asturiano de Cabrales, a un hombre de 79 años que se lesionó en una rodilla tras sufrir una caída bajando del Pico de Cabrones hasta Bulnes.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press, la sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.02 horas.

Se indicaba que el hombre se había hecho daño en una rodilla y que no podía seguir caminando. Tras ser atendido por el médico-rescatador y precisar sólo descanso por una lesión que ya tenía, no se le evacuó al hospital. Fue trasladado a Sotres, donde estaba alojado. El equipo se retiró del lugar a las 12.10 horas.