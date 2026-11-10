El exministro Álvaro Nadal destaca el potencial de Asturias para recuperar peso industrial

Álvaro Nadal y Albert Rivera participan en Oviedo en una nueva edición de los encuentros 'Diálogos para el Desarrollo', patrocinados por Unicaja y Helvetia, en la que han analizado los retos económicos y empresariales del nuevo escenario internacional. - DIÁLOGOS PARA EL DESARROLLO

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal ha destacado este martes la capacidad de transformación de Asturias tras las sucesivas crisis industriales y el reto que afronta la comunidad para adaptar su estructura productiva y recuperar el peso de la industria en su economía.

Nadal ha realizado estas consideraciones durante su participación en Oviedo en una nueva edición de los encuentros 'Diálogos para el Desarrollo', patrocinados por Unicaja y Helvetia, en los que ha compartido análisis con el consultor y expolítico Albert Rivera sobre los desafíos económicos y empresariales del nuevo escenario internacional.

El exministro ha recordado que Asturias fue en su momento "la provincia de mayor renta per cápita de España" y ha comparado su situación con la del País Vasco, que también tuvo que afrontar una profunda transformación de su tejido industrial tras la crisis de finales de los años setenta.

Durante el encuentro, Nadal ha advertido de la pérdida de competitividad de la economía española y ha reclamado reformas en ámbitos como la innovación, la educación y el modelo territorial. También ha alertado de los cambios en las reglas del comercio internacional y de sus posibles consecuencias para un país cuyo desarrollo económico ha estado ligado a su incorporación a las cadenas de valor globales.

Por su parte, Rivera ha defendido la necesidad de impulsar reformas estructurales en España y Europa para afrontar la incertidumbre internacional, mejorar la competitividad empresarial y avanzar en ámbitos como la tecnología, la formación y el acceso a la vivienda. El consultor ha advertido especialmente de la importancia de incorporar la inteligencia artificial a los procesos empresariales.