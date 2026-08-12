Expectación en Asturias a pocas horas del eclipse: "Hay apuestas a que tengo que llorar"

Una familia come en el Parque del Oeste de Oviedo, donde se han instalado para observar el eclipse total de Sol que se podrá ver en Asturias.- EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Quedan pocas horas para que comience el eclipse total de Sol que convertirá el día en noche y en el Principado de Asturias los más precavidos ya tienen todo preparado para vivir el acontecimiento del siglo. En Oviedo, con una temperatura que roza los 30 grados, la gente ya está preparada a la sombra de los árboles en el Parque del Oeste --punto que el Gobierno ha seleccionado como el mejor de Oviedo para observar el fenómeno-- e incluso hacen las primeras cábalas sobre cómo lo vivirán.

"Hay apuestas a que tengo que llorar", ha reconocido Enrique, uno de los curiosos que ya lleva, junto a su familia, varias horas acampados en el parque. En su caso, el eclipse total de Sol ha venido a unir a varias generaciones desde diferentes puntos de España y Francia. "Hemos aprovechado para pasar el día en familia, vienen de Francia y no nos vemos muy a menudo", explica Sonia.

El calor que desde el mediodía está haciendo en la capital asturiana no ha parado a esta familia, con algunos de sus miembros residiendo en Extremadura: "Hace calor pero corre brisa y lo aguantamos", relata Sonia.

Sobre el eclipse, Enrique explica que en su familia ya han hecho las estimaciones sobre las emociones que va a generar este evento. "Según tengo entendido, me tiene que hacer llorar", ha asegurado. La apuesta la hace Sophie, que vive en Francia y en 2024 pudo presenciar un eclipse total en Canadá. "Fue un gran momento, no pensábamos encontrar a tanta gente", ha asegurado. En Asturias --donde reside temporalmente mientras estudia el MIR--, esperaba ver más afluencia de personas en el Parque del Oeste, pero sí que ha observado a mucha gente hablando del eclipse en la ciudad. "Hay un ambiente muy chulo", ha subrayado.

La familia tiene todo preparado para el eclipse: después de una comida en el campo como las que hacía mucho que no celebraban, ya están ataviados de gafas, filtros y telescopio para asegurarse la observación de un evento que no ocurre en Asturias desde 1905.

UNA MÁSCARA DE ESTRELLAS Y GAFAS SEGURAS

En otro punto del parque, pero también apuntando al oeste, se encuentra la familia que forman Ana, Carlos y sus dos hijos. La mayor de las pequeñas asegura que se va a poner "gafas especiales" para vivir este acontecimiento histórico. Junto a sus padres construyó una careta con estrellas dibujadas en la que van las gafas homologadas metidas.

Como las estimaciones del tiempo indicaban que en la costa los cielos iban a estar cubiertos, esta familia procedente de Avilés ha optado por "tirar al interior" e instalar su pequeño campamento en Oviedo. "Estuvimos barajando varios sitios, pensamos verlo por la costa, pero viendo la previsión meteorológica decidimos tirar al interior", ha relatado Ana.

"Hemos estado comprobándolo y creemos que lo vamos a ver", confía Carlos, quien ha explicado que se han decantado por el Parque del Oeste por ser uno de los puntos recomendados por las autoridades. Esperan también que la previsión de nubes y claros que amenaza con impedir la visión del eclipse deje en Oviedo más claros que nubes para poder disfrutar en familia de este acontecimiento.

TRÍO DE ECLIPSES

El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.

El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un anillo de fuego sobre la Península de suroeste a noreste.

En el de esta jornada, la franja de oscuridad entrará por el noroeste peninsular y cruzará el país de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Hace 121 años, el 30 de agosto de 1905, Asturias se oscureció en pleno mediodía por unos breves segundos. El fenómeno pudo observarse desde prácticamente toda Asturias, al estar, al igual que en esta ocasión, en el pleno centro de la franja de totalidad. Este evento, para el que la Universidad de Oviedo editó una guía divulgativa y que ahora se ha reeditado con motivo del eclipse de 2026, constituye el antecedente más próximo al de este miércoles.