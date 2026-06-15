Expertos debaten en Asturias cómo prevenir y detectar la conducta suicida en el entorno laboral

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OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) ha organizado para este martes, 16 de junio, una jornada formativa en su salón de actos con el objetivo de definir estrategias preventivas contra la conducta suicida en el ámbito laboral y concienciar sobre la complejidad de esta problemática de origen multicausal.

La directora del IAPRL, Miryam Hernández, se encargará de inaugurar la sesión, que busca además resaltar la importancia de la atención y la comunicación interna dentro de las organizaciones. Según ha informado el Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (Coppa) en nota de prensa, la primera mesa del encuentro estará moderada por la jefa de Medicina del Trabajo del IAPRL, Dulce Platero, y contará con la intervención de los psicólogos colegiados del Coppa Jesús Rivero y Manuel J. Moreno, quienes abordarán la prevención de la conducta suicida y su aplicación práctica en el entorno empresarial.

Posteriormente, el programa incluirá la realización de un caso práctico con la participación de la directora clínica de 'YEES!', Cristina Polo, así como una mesa redonda enfocada en la atención y la comunicación. En este debate intervendrán Pablo Mamés, de Transinsa Ambulancias, y Cristina Martínez Vallier, representante de la asociación 'La niña amarilla'. La moderación de este bloque correrá a cargo de la jefa de Ergonomía y Psicosociología Aplicada del IAPRL, Mónica Gonzalo Terente.

Por otra parte, desde el Coppa han recordado que la institución creó hace dos años un grupo de trabajo específico, coordinado por el propio Jesús Rivero, con la finalidad de promover la prevención, desarrollar estrategias efectivas, fomentar la investigación y ofrecer formación continua a los profesionales.