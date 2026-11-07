Expertos y supervivientes de cáncer se reúnen en Oviedo para analizar los desafíos de la vida después de la enfermedad

Cartel del congreso. - FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sandra Ibarra ha organizado para el próximo 12 de noviembre en Oviedo el V Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida', una cita que reunirá a profesionales de la investigación y la atención oncológica, así como a pacientes, supervivientes y familiares, con el fin de abordar las necesidades y los retos tras superar la enfermedad.

La jornada contará con la participación de destacados especialistas del ámbito de la investigación y la atención oncológica, entre ellos Elisabete Weiderpass, directora del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que intervendrá mediante un mensaje en vídeo, y el doctor Carles Cordón-Cardó, investigador oncológico y director del Departamento de Patología del Mount Sinai Hospital de Nueva York.

El congreso abordará distintas dimensiones de la supervivencia al cáncer a través de mesas de debate centradas en los adolescentes que han superado la enfermedad, la atención psicooncológica a pacientes y cuidadores, la oncogeriatría, la prevención y la menopausia asociada al cáncer.

La inscripción es gratuita y puede realizarse mediante el envío de un correo electrónico a info@fundacionsandraibarra.org. El encuentro cuenta con el patrocinio de GSK y Caja Rural de Asturias, la colaboración de Johnson & Johnson y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado de Asturias.