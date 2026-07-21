Las exportaciones asturianas caen un 12% en mayo y la balanza comercial entra en déficit

Archivo - Contenedores de mercancías en el puerto de El Musel (Gijón) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías del Principado de Asturias han descendido un 12% interanual en mayo, hasta situarse en 470,2 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 5,8%, hasta los 470,6 millones, según los datos publicados este martes por la Dirección Territorial de Comercio en Asturias.

Como consecuencia, Asturias ha registrado un déficit comercial de 0,4 millones de euros, frente al superávit de 89,5 millones contabilizado en mayo de 2025. La tasa de cobertura se situó en el 99,9%.

El Principado ha sido además la tercera comunidad autónoma con mayor descenso interanual de las exportaciones durante el mes, solo por detrás de Extremadura (-22,1%) y la Comunidad de Madrid (-18,9%).

Por sectores, el crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado principalmente por las semimanufacturas no químicas, los bienes de equipo y las materias primas.

En el ámbito geográfico, el 69% de las exportaciones asturianas tuvieron como destino la Unión Europea. Las ventas al mercado comunitario crecieron un 11,2% interanual, mientras que fuera de Europa aumentaron únicamente las dirigidas a África (21,5%) y descendieron las destinadas a Asia, América Latina, Oriente Medio, Oceanía y América del Norte.