Las exportaciones de mercancías del Principado disminuyeron un 0,4% interanual en octubre

Archivo - Contenedores de mercancías en el puerto de El Musel (Gijón) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías del Principado de Asturias cayeron un 0,4% interanual en octubre, alcanzando los 487,9 millones de euros. Mientras que, experimentaron un ascenso del 1,8% respecto a septiembre de 2024.

Las exportaciones aumentaron en ocho comunidades autónomas. Las comunidades que registraron un mayor incremento interanual de las exportaciones en octubre fueron Extremadura (49%), Canarias (23,3%), y Aragón (21,5%). Por otro lado, los mayores descensos interanuales se registraron en Illes Balears (-18%), Castilla y León (-11,1%) y País Vasco (-9,4%). En el caso del Principado de Asturias, se produjo un descenso del 0,4% interanual, según datos del Ministerio de Economía y Empresa recogidos por Europa Press.

En cuanto a las importaciones, ascendieron a 488,4 millones de euros, disminuyendo un 10,8% interanual, mientras que experimentaron una descenso del 2,1% respecto a septiembre. Las importaciones del Principado en el mes de octubre se incrementaron con América (0,6%) y se redujeron con Oceanía (-65,1%), Asia (-41%), África (-7,2%) y Europa (-3,1%). Por países, EEUU, Perú, Alemania, Italia, Canadá y Portugal se situaron al frente del ranking del origen de nuestras importaciones.

El Principado registró un déficit comercial en octubre de 2025 de 0,4 millones de euros, contrastando con el déficit de 54,8 millones de euros registrado en el mismo mes del año anterior (datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 99,9%.

El saldo no energético alcanzó un superávit de 47,4 millones de euros frente al superávit de 34,5 millones de euros en octubre de 2024 (datos provisionales) y se alcanzó un déficit energético de 47,8 millones de euros frente al déficit energético 92,2 millones de euros en el mismo mes del año anterior.

EXPORTACIONES A LA UE

En octubre de 2025, las exportaciones del Principado a la UE representaron el 53,2% del total, un 48,5% destinado a la zona euro, y un 4,7% al resto de la UE. Las exportaciones dirigidas a la UE descendieron un 9,4% interanual, las destinadas a la zona euro descendieron un 11,7% y las dirigidas al resto de la UE aumentaron un 22,6%, en octubre de 2025.

Entre nuestros principales socios, destacaron los aumentos de las ventas a Lituania (6.382%), Chipre (833,7%), Eslovenia (363,4%) y Estonia (326,1%). En el resto de Europa, las ventas a Turquía descendieron un 10% y las ventas a Reino Unido disminuyeron un 58,4%.

Fuera de Europa, ascendieron las exportaciones de Asturias a las siguientes grandes categorías de zonas: Oriente Medio (178,5%), Asia excluido Oriente Medio (114%), Oceanía (65,4%), América del Norte (27,1%), América Latina (24,2%) y África (6,8%). Por países, destacan positivamente los aumentos a Singapur (6.257%), Vietnam (4.314,1%), Emiratos Árabes Unidos (1.061,4%), Canadá (314,7%) y Arabia Saudí (107,9%); y negativamente con Nigeria (-100%), Corea del Sur (-85,2%), Chile (-64,1%), Indonesia (-63,7%) y Egipto (-59%).