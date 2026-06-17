Una exposición en la antigua Escuela de Comercio celebra los 50 años de la Facultad de Enfermería de Gijón

Exposición 'El cuidado a través de sus vestigios', organizada con motivo de su 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón, en la antigua Escuela de Comercio. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería de Gijón, dependiente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y adscrita a la Universidad de Oviedo, inaugurará este próximo miércoles, a las 17.00 horas, la exposición 'El cuidado a través de sus vestigios', organizada con motivo de su 50 aniversario.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de julio en el vestíbulo de la antigua Escuela de Comercio, propone un recorrido por la historia del cuidado de la salud desde la Prehistoria hasta finales del siglo XX.

Para ello, reúne casi 200 objetos históricos vinculados a disciplinas como la enfermería, la medicina y la farmacia, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

El contenido de la exposición gira en torno al concepto de "vestigios", entendido como el conjunto de objetos y testimonios que permiten reconstruir la historia.

El visitante puede comprender la evolución de las prácticas asistenciales, desde métodos rudimentarios hasta sistemas sanitarios cada vez más complejos y especializados.

La muestra incorpora materiales que permiten analizar la dimensión social, cultural y humana del desarrollo técnico de los cuidados. Entre ellos, se encuentran aparatos pioneros de electromedicina, libros considerados referentes científicos en su época y material relacionado con el ejercicio de la enfermería en contextos de conflicto, incluida la Guerra Civil española.

La exposición, dirigida por el profesor de la Facultad de Enfermería David González Pando y con el respaldo de la Gerencia del Área III de Salud, se estructura como un itinerario cronológico a través de distintos espacios temáticos que abarcan desde el Neolítico hasta la década de 1970.

El recorrido incluye instrumental clínico de finales del siglo XIX y principios del XX, como maletines médicos, aparatos de exploración y colecciones de tensiómetros que permiten observar la evolución en el control de la presión arterial.

Asimismo, se exhiben equipos de electromedicina y esterilización, además de obras bibliográficas fundamentales para la formación sanitaria desde el siglo XVIII.

Entre los elementos más singulares destaca la cabeza frenológica original del doctor Cubil, una pieza poco habitual en museos. Elaborada en cerámica en 1845, representa un mapa tridimensional de la frenología dividido en 43 facultades mentales.

Asimismo, entre las piezas más antiguas destacan herramientas prehistóricas, como un hacha pulimentada datada en torno al 5000 a.C., así como objetos de época romana, entre ellos ungüentarios y recipientes destinados a usos medicinales.

Más allá de su valor histórico, la exposición invita a reflexionar sobre el papel esencial del cuidado como elemento estructural de las sociedades, así como sobre la progresiva profesionalización de la enfermería y el avance del conocimiento científico.