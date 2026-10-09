La exposición 'BOSQ_AIRE' del Centro Niemeyer se estrena este viernes en Muros de Nalón - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'BOSQ_AIRE', impulsada por el Centro Niemeyer, se ha estrenado este viernes en Muros de Nalón, donde podrá visitarse hasta el próximo 28 de octubre. La muestra reúne 24 fotografías de cuatro artistas asturianos que abordan la relación entre los bosques, el medioambiente y el bienestar de las personas.

La exposición, que puede visitarse en la Casa de la Cultura José Manuel Alonso Delgado de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas, cuenta con obras de Beatriz Fernández Alameda, Cristina López-Dóriga Juanes, Noé Baranda y Javier Villabrille. Cada artista participa con seis fotografías que exploran el paisaje, la naturaleza y la transformación del territorio desde diferentes perspectivas.

A través de sus imágenes, los autores plantean una reflexión sobre los bosques no solo como espacios esenciales para conservar la biodiversidad y la calidad ambiental, sino también como lugares de descanso, desconexión y bienestar emocional. La propuesta forma parte de la programación del Centro Niemeyer dedicada a abordar el cambio climático y sus efectos en la sociedad a través del arte y la cultura.

Tras su paso por Muros de Nalón, 'BOSQ_AIRE' viajará a Caravia y Nava, antes de continuar en 2027 su recorrido por otros concejos asturianos, entre ellos Grado, Lena, Navia, Cabranes, El Franco y Cangas de Onís. La iniciativa busca acercar la creación artística a distintos puntos de Asturias sin que el público tenga que desplazarse hasta la sede del Centro Niemeyer, en Avilés.

El proyecto está impulsado por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias, comisariado por Armando Adeba y patrocinado por Caja Rural de Asturias. Se trata de la cuarta producción expositiva itinerante de la institución, después de 'Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias', 'Joan Brossa. El juego de lo cotidiano' y 'Colere. Arquitectura y Territorio'.