Una exposición fotográfica en el paseo de Begoña visibiliza la crudeza de la guerra en Ucrania

Inauguración en el paseo de Begoña de la exposición 'La guerra de Ucrania: miradas desde la vida civil'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha inaugurado este jueves, en el paseo de Begoña, la exposición 'La guerra de Ucrania: miradas desde la vida civil', que podrá verse hasta el próximo 3 de mayo.

Pendás, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que esta muestra forma parte de una línea de actuaciones que convoca el Ayuntamiento, en concurrencia competitiva, para proyectos de sensibilización aquí en Gijón, "para que la ciudadanía gijonesa sepa lo que está pasando fuera", ha remarcado.

En este caso, la muestra exhibe 20 imágenes, distribuidos en unos expositores en forma de cubo de 2x2 metros cuadrados cada cara, realizadas por los fotoperiodistas Álex Zapico y Ricardo García Vilanova.

El edil ha señalado que se enmarca en otra acción más de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo para sensibilizar a la ciudad sobre lo que ocurre en Ucrania, a donde ha recordado que en su día el Ayuntamiento envió ayuda humanitaria de emergencia a través de una ONG.

Pendás ha incidido en que una de las cosas que más le sorprendió es que todas las personas que se ven en estas fotografías están fallecidas, lo que da una idea de la crueldad de la guerra, en este caso la de Ucrania y, sobre todo, en la población civil.

Zapico, por su parte, ha destacado la importancia de que estas imágenes estén en la calle. "Es muy importante seguir recordando las víctimas civiles y lo que está pasando en Ucrania", ha insistido.

Al tiempo, ha apuntado que tanto para su compañero como para él es una oportunidad de dar a conocer estas imágenes, "muchas de ellas muy duras", ha remarcado.

Ha llamado la atención, en este sentido, sobre que se trata de víctimas principalmente civiles, por lo que ha considerado necesario seguir poniendo el foco en lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, ya que se está desviando mucho ahora mismo de los medios de comunicación, con relación a otros conflictos más recientes.

El fotoperiodista ha recalcado que, aunque ya no salgan tantas noticias, hay muchas poblaciones que están sufriendo ahora mismo en Ucrania y muchos refugiados que han tenido que salir de Ucrania y que están viviendo en ciudades españolas. "Es importante que sepan que tienen la solidaridad de todos nosotros", ha considerado sobre la población ucraniana. Sobre las fotos, ha explicado que las últimas imágenes tienen menos de seis meses y otras tres años e incluso cuatro años.

Zapico ha excusado la ausencia del coautor de la muestra, su compañero García Vilanova, que está ahora mismo en Ucrania. La muestra, además, será objeto de visitas guiadas de centros educativos.

"Es importante también sensibilizar y para nosotros es importantísimo, no es solamente colocar una foto y que la gente las vea", ha señalado, al respecto.

De las imágenes que se pueden ver, ha resaltado especialmente una de Ricardo Vilanova en la que el fotoperiodista retrata uno de los primeros asesinatos de civiles documentados. La fotografía, en concreto, es del entierro de una niña y que, según Zapico, cambió todo lo que fue el mensaje de la guerra hacia Europa, ya que se había dicho hasta ese momento que no había víctimas civiles.

También le ha impactado mucho imagen de unas mujeres que llevaban, cuando él estuvo allí, en un refugio un año y que apenas salían una hora al día para poder asearse o echarse un poquito de agua y respirar. La fotografía capta precisamente un momento de esa hora en la que salen de fuera del refugio.

Ha comentado que ellas no tenían apenas nada para sobrevivir, ni siquiera tenían luz abajo del todo. Zapico ha lamentado que, a los cinco o seis días de estar ellos ahí, les comunicaron que habían volado el refugio. Ha señalado, sobre ello, que el refugio estaba a menos de 800 metros del frente.

"Eso es algo cotidiano, eso sucede en Ucrania", ha advertido el fotoperiodista. "No es nada novedoso que yo lo cuente, pasa todos los días, pero yo creo que es importante que lo recordemos", ha recalcado. Ha incidido, además, en que el uso de drones ha hecho que el conflicto se acerque mucho más si cabe todavía a los civiles.

Junto a ellos, han hablado tres ucranianos que participan con diferentes Onegés de apoyo a la población ucraniana. Es el caso de Álex Vdovenko, presidente de la ONG Inicia Foundation, quien ha resaltado que esta exposición muestra lo que está pasando en Ucrania y todo el peligro que hay en su país. "La gente muere cada día y todo sigue como antes", ha asegurado.

También ha hablado Halina Zhkovska, quien lleva 24 años viviendo en España pero, cuando empezó la guerra, colaboró y participó en movilizaciones de apoyo a su país.

"Lo que tengo más presente es este dolor vivo, porque tengo dos parientes desaparecidos de mis dos primas", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que uno lleva casi un año desaparecido y la otra tiene un hijo que está desaparecido desde hace ocho meses. "Hasta que el cuerpo no aparezca, todavía hay esperanza", ha indicado.

Zhkovska ha destacado que, por todo ello, estas imágenes son muy importantes para ellos y para visibilizar a la sociedad en general sobre lo "terrible" de la guerra en Ucrania. "Es una tragedia cuando están enterrando una familia entera", ha llamado la atención, a lo que ha lamentado que esto ha pasado varias veces.

Ha visto importante, por todo ello, no acostumbrarse y no olvidar. "La guerra es terrible y nunca podemos adaptarnos a la guerra", ha indicado.

Oleksandor kamchatnyy, que colabora con una ONG en Avilés, ha apuntado que ellos recogen ayuda humanitaria para mandarla a su país. También recogen redes por los puertos para atrapar los drones civiles y militares también, para que la población se pueda proteger.

Ha agradecido, en este sentido, el apoyo que reciben desde Asturias, Cantabria y Galicia, que les ha permitido mandar más de diez camiones de redes. "Eso ahorro muchas vidas de civiles y militares también", ha asegurado.