Una exposición recoge los trabajos realizados por el alumnado de los talleres del Programa Formativo 2025-2026

Una exposición recoge los trabajos realizados por el alumnado de los talleres del Programa Formativo Siero 2025-2026 - AYTO. SIERO

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha presentado este lunes la exposición colectiva de trabajos realizados por el alumnado de los talleres del Programa Formativo de Siero 2025-2026. La muestra, que queda abierta al público desde este lunes, reúne obras elaboradas por 200 participantes a lo largo del curso.

La exposición podrá visitarse del 8 al 26 de junio en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero y en la Sala de Exposiciones del Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones. El horario será de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 11:00 a 13:00 horas.

Los trabajos expuestos proceden de los talleres de pintura, procesos artísticos, talla de madera, decoración y tapizado, costura, cuero, grabado, patchwork y restauración de muebles.