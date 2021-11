El expresidente socialista Rodríguez-Vigil rechaza "la imposición de algo que no se habla"

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil ha rechazado este sábado "la imposición de algo que no se habla", y ha pedido un referéndum sobre la oficialidad del asturiano en la región al entender que "es la manera de expresar el máximo consenso cívico". En su defecto, ha dicho, ha de buscarse un "consenso máximo" que no existirá "si no se incorpora el PP a esta operación". De lo contrario, ha alertado, "esto aboca a una discordia civil durante decenios".

Rodríguez-Vigil ha participado este sábado en la recogida de firmas organizada por la Plataforma contra la cooficialidad del asturiano. "Lo hago como socialista", ha dicho, confiando en que esta posición "cada día se extienda más" entre las filas de su partido porque, asegura, "el PSOE nunca fue partidario de este disparate".

Es por ello que ha firmado contra la oficialidad señalando que le da igual que en ella participe también "Vox, vax, vux o San Pedro Bendito", ya que "este es un tema ciudadano" y no de partido.

En el marco de la reforma del estatuto que el PSOE está negociando con la oposición en Asturias, y cuya principal modificación sería la oficialidad del asturiano, el expresidente socialista ha insistido en que el consenso "debe regir" en la normativa esencial del Principado. "El Estatuto que nazca tiene que nacer con el mismo grado de consenso que el anterior", ha manifestado, para después decir que "el que quiera hablar bable que lo hable" ya que "no hay nadie que lo impida". De hecho, ha recordado que ya se pueden enviar escritos a la Administración autonómica en asturiano, y "solo el 0,1% de los asturianos lo han hecho". Esto evidencia, según Rodríguez-Vigil, "cuál es la realidad lingüística de la región.

Sobre la oficialidad "amable" planteada por el PSOE, el expresidente la ha puesto en cuestión, ya que "sería un bable amable de salida pero impuesto y duro de verdad".

"YA HE ADVERTIDO QUE ESTE ES UN TEMA PELIGROSO"

Por otro lado, el exdirigente socialista ha asegurado que ya ha advertido en el seno del PSOE de que este es "un tema peligroso", porque "puede tener en frente a muchísima gente en Asturias que no quieren que les impongan una lengua que no se habla".

"No creo que la inmensa mayoría de los socialistas sean partidarios de una imposición a la trágala en un mercadeo lamentable", ha apostillado, afirmando que el PSOE "debería haber sido prudente" y buscar un "amplísimo consenso" en este asunto.