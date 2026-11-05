Extinguido un incendio declarado en Sariego

Archivo - Parque de Bomberos de Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Villaviciosa y La Morgan han extinguido, esta noche, el incendio declarado en una cuadra ubicada en la localidad de Aramanti, Sariego.

El incendio, en el que no se registraron daños personales, calcinó tres tractores y diverso material agrícola. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 03.46 horas. En la llamada señalaban que estaba quemando la cuadrada de un vecino. Había maquinaria junto a la cuadra y una vivienda cerca además de otras construcciones.

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de bomberos del parque maliayo y también activó, como apoyo, dos efectivos del parque de La Morgal con una autobomba nodriza. A las 05.17 horas los bomberos dieron por controlado el incendio, pero permanecieron en el lugar realizando tareas de refrigeración y desescombro hasta las 07.06 horas.

A lo largo de la mañana, por protocolo, acudieran de nuevo a revisarlo. El incidente, como marca el protocolo, se puso en conocimiento de la Guardia Civil.