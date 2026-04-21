La extracción de carbón clandestina en Cerredo dificultaba la inspección pero no la imposibilitaba, señala el dictamen

Archivo - Familiares y amigos de las víctimas durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, el 31 de marzo de 2025. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La extracción de carbón en la mina de Cerredo gestionada por Blue Solving y en la que se produjo un accidente con cinco fallecidos y cuatro heridos era clandestina, según consta en el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria que investiga el accidente.

"Esa clandestinidad dificultaba la labor de inspección para detectar la extracción de carbón, pero no la imposibilitaba", señala el borrador del dictamen, elaborado por la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

En el apartado de consideraciones finales, el texto explica que el accidente de Cerredo no fue un accidente en el sentido estricto del término, esto es, un suceso imprevisible e inevitable. "Fue la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar y prevenir", afirma.

Así, se señala que incluyendo el primer accidente de 2022, seis trabajadores perdieron la vida extrayendo carbon en el seno de una mina en la cual no se podía extraer carbón al no disponer de plan de labores aprobado, sometida a un proceso de cierre y restauración financiado con 27 millones de euros de fondos públicos y cuyos indicios de actividad ilegal "eran perceptibles para cualquier observador diligente".

Si bien la responsabilidad primaria y directa corresponde a quienes ordenaron y ejecutaron la extracción clandestina, el texto señala que las responsabilidades administrativas son también "inequívocas".

En este sentido señala que "una Administración que autoriza transmisiones sin verificar solvencias, que aprueba figuras jurídicas sin cobertura normativa, que no abre expedientes sancionadores cuando se incumplen garantías esenciales, que avisa a las empresas antes de inspeccionarlas y que reduce progresivamente el número y calidad de las visitas de control, no puede alegar que actuó diligentemente".