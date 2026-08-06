La FACC condena el asesinato de Llanes y convoca concentraciones de repulsa en los ayuntamientos asturianos

Archivo - Sede de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) ha manifestado su "más enérgica condena" y rechazo ante el asesinato perpetrado ayer en Llanes, y ha expresado su "profunda consternación", al tiempo que ha invitado a todos los ayuntamientos a convocar este jueves, a las 12.00 horas, concentraciones en señal de repulsa.

"La violencia machista constituye una grave vulneración de los derechos humanos ante la que ninguna institución ni el conjunto de la sociedad pueden permanecer indiferentes", destaca en una nota de prensa.

Por último, la FACC ha reiterado "la necesidad de mantener un compromiso colectivo, firme y continuado para acabar con este tipo de violencia".