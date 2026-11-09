La FACC respeta las críticas de la patronal sobre la tasa turística pero recuerda los gastos que supone el turismo

Jorge Suárez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde de Gozón, Jorge Suárez, ha comparecido este lunes en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para hablar de Proyecto de Ley del Principado de Asturias del impuesto sobre estancias turísticas del Principado de Asturias.

Ha recordado que en este asunto, la FACC no se ha pronunciado por consenso, dado que hay distintas opiniones en función de los distintos ayuntamientos. Si bien ha mostrado su respeto a las críticas de las organizaciones patronales que han pedido la retirada del proyecto, ha recordado a los diputados los gastos que supone la actividad turística para las arcas municipales.

"Debemos atender al conjunto de la ciudadanía, incluidos quienes viven y trabajan del turismo", ha señalado durante su intervención en la citada comisión.

Suárez ha justificado la medida señalando que la actividad turística genera "costes municipales adicionales muy elevados" que requieren refuerzo de servicios esenciales. "Recoger más residuos, reforzar la limpieza, garantizar el abastecimiento de agua, el saneamiento, ordenar el tráfico, atender aparcamientos, servicios de salvamento y un largo etcétera", ha enumerado, subrayando que estos gastos se concentran especialmente "de junio a septiembre, Semana Santa, y dado el cambio climático cada vez esta temporada se está ampliando más".

El presidente de la FACC ha reconocido "la contribución del turismo al empleo y a la economía asturiana" y ha respetado "los reparos de la patronal hotelera y hostelera a esta iniciativa en legítima defensa de los intereses de su sector".

No obstante, ha insistido en que "los presupuestos locales deben responder a esas necesidades garantizando los servicios tanto a quienes residen habitualmente en el consejo como a quienes los visitan".

Suárez ha advertido sobre las limitaciones de la tasa, señalando que "hay concejos que reciben numerosos visitantes que llegan y se marchan en el día, sin pernoctar, pero que también generan presión sobre los servicios municipales", por lo que "no resolverá por sí solo la financiación de todos los municipios".

El máximo representante de la FACC ha concluido defendiendo la autonomía municipal, afirmando que "la Federación no viene a sustituir el criterio de los ayuntamientos" y que "serán los propios ayuntamientos quienes den el verdadero veredicto sobre la utilidad de esta medida, al valorar si responde a sus respectivas realidades o no".

AVILÉS

Además de Suárez, han comparecido en la comisión distintos regidores asturianos, incluida la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que se ha mostrado partidaria de la tasa. Considera la regidora que el impuesto podrá servir para garantizar un turismo "ordenado, de calidad, capaz de integrarse en el día a día de la ciudad".

Monteserín ha subrayado que la tasa turística contribuirá a que los visitantes se impliquen en la prestación de los servicios de los que hacen uso de forma diaria y, al mismo tiempo, "consigue que los vecinos sean conscientes de que el turismo contribuye a la prestación y al mantenimiento de servicios en nuestro territorio", convirtiendo así "al turista en un aliado".

La alcaldesa ha insistido en que es "fundamental integrar el turismo en nuestras ciudades y no obligar a nuestra ciudadanía a adaptarse a la realidad turística", advirtiendo de que cuando esto no ocurre "genera una gran desafección entre la ciudadanía y el visitante".

En este sentido, ha señalado que "la principal" acción complementaria es "frenar el concepto de vivienda vacacional que desvirtúa la dimensión de la vivienda", ya que "está generando una creciente aversión de la ciudadanía hacia el turista".

Además, la alcaldesa ha valorado positivamente la flexibilidad del anteproyecto de ley asturiano, que "exime las estancias entre el 1 de octubre y el 31 de mayo" para favorecer la desestacionalización y "limita el cómputo a cinco días por persona en cada periodo de estancia", concluyendo que Avilés propone "una contribución moderada, con protección para las situaciones previstas en la ley, basada en la decisión municipal" y que el turismo "contribuya a financiar los servicios públicos que utiliza".

Otros alcaldes que han pasado por la Junta General también se han mostrado a favor del impuesto. Es el caso del alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, quien ha defendido la implantación del impuesto como instrumento fundamental para financiar el mantenimiento de servicios públicos en municipios rurales de alta montaña, argumentando que "el turismo hay que entenderlo no solo como una actividad económica importante, fundamental, una herramienta para asentar población en las zonas rurales, sino también como un instrumento para dar vida a los pueblos".

Fernández ha puesto de relieve que el éxito turístico de Asturias conlleva una responsabilidad en el mantenimiento de la marca "Asturias Paraíso Natural" y ha señalado que "normalmente los recursos económicos que tenemos vienen casi exclusivamente dotados, financiados por la población residente en ese municipio", lo que genera un desequilibrio en la distribución de costes derivados del turismo.

El regidor ha valorado positivamente que el proyecto de ley otorgue libertad a los municipios para decidir sobre la implantación de la tasa.