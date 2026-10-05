La Factoría Cultural de Avilés acoge este viernes el estreno del espectáculo de magia y circo 'MagabunDos'

Promoción del espectáculo de magia y circo 'MagabunDos' - FACTORÍA CULTURAL DE AVILÉS

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural de Avilés acoge este viernes a las 19.00 horas el estreno del espectáculo de magia y circo 'MagabunDos', una producción dirigida por Martín Pérez que se enmarca dentro de los ocho proyectos beneficiarios de la última convocatoria de las Ayudas a la Producción Artística del centro cultural.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, la función, dirigida a todos los públicos y con entrada gratuita hasta completar aforo, combina la magia clásica de estilo picaresco con diferentes disciplinas circenses como acrobacias, bola de equilibrio, boleadoras y lanzamiento de cuchillos.

La obra está protagonizada por Jack y Nina --interpretados por el propio Martín Pérez y por Leia Fernández--, dos personajes ambientados en la época victoriana que sobreviven con su circo ambulante. A través de una propuesta humorística, la trama aborda cuestiones sociales como el acceso a la vivienda, la alimentación, la dignidad y la igualdad.