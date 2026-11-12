La Factoría Cultural expone hasta el 4 de diciembre trece obras de los ganadores del Certamen de Arte de Luarca

Preentación de la exposición con trece obras de los ganadores del LVI Certamen Nacional de Arte de Luarca (CNAL). - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural de Avilés acoge desde este jueves y hasta el 4 de diciembre una exposición con trece obras de los ganadores del LVI Certamen Nacional de Arte de Luarca (CNAL), Virginia López y Agustín Serisuelo.

La muestra incluye 'Tierra Cuerpo Celeste', de Virginia López, reconocida con el Premio Ayuntamiento de Valdés por 'Meditaciones de Palomar', y 'Paisaje desplazado continuo', una composición escultórica en madera de Agustín Serisuelo que obtuvo el Premio Caja Rural de Asturias.

Es el segundo año consecutivo que el certamen colabora con Avilés para presentar las obras. La concejala de Turismo, Raquel Ruiz, ha destacado la importancia de esta iniciativa para dar visibilidad a artistas emergentes y ofrecer espacios de creación y exposición.

Ruiz ha vinculado la muestra con los objetivos de la Factoría Cultural de favorecer nuevas ideas y dar oportunidades a creadores menos conocidos, una labor que ha situado entre las señas de identidad cultural de la ciudad.

PAISAJE, MATERIALES Y MEMORIA

Virginia López ha explicado que 'Tierra Cuerpo Celeste' gira en torno a la planta tintórea 'Isatis tinctoria', cultivada históricamente en países como Italia, Francia y España y de la que se extrae el pigmento azul pastel.

"De ella extraemos, como se hacía en el medievo, el pigmento azul pastel, con toda una serie de connotaciones culturales y filosóficas", ha señalado la artista.

El jurado del certamen valoró en la obra premiada de López su "capacidad de sugerencia" y una composición modular que "evoca el mundo rural, un paisaje que se transforma en algo diferente". En el caso de Serisuelo, destacó "su juego de transferencia fotográfica a un soporte como la madera y el resultado escultórico".

A esta edición del concurso se presentaron 182 obras, de las que veinte fueron seleccionadas para la fase presencial. El jurado estuvo integrado por Vicente Pastor, Lidya Santamarina, Luis Feás, Natalia Alonso, Clara García Pérez y Belarmino Suárez.

CIRCUITO EXPOSITIVO POR ASTURIAS

El Certamen Nacional de Arte de Luarca cuenta con la colaboración de Caja Rural de Asturias y de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, que financia el circuito itinerante de las obras por distintas salas del Principado.

Virginia López, nacida en Gijón en 1975, es licenciada en Historia del Arte y en Bellas Artes y fundó en 2013 el espacio PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino. Su trabajo combina fotografía, instalaciones, pintura y edición, con proyectos vinculados al paisaje, la memoria y el territorio.

Por su parte, Agustín Serisuelo, nacido en Betxí (Castellón) en 1981, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha presentado proyectos individuales en espacios como LABoral de Gijón, La Gallera de Valencia y las galerías Paz y Comedias y Collblanc.