FADE cifra en torno al 94% la asistencia al trabajo en Asturias durante la jornada de huelga general

Archivo - Federación Asturiana de Empresarios (FADE). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha informado de que la huelga general convocada este miércoles transcurre en Asturias con normalidad en la mayor parte de las empresas y sectores, situando la asistencia al puesto de trabajo en torno al 94%, con registros superiores al 90% en la mayoría de las ramas de actividad.

Según los datos recabados por la patronal asturiana entre sus asociaciones, la incidencia del paro en la comunidad está siendo menor que en el conjunto de España y muy inferior a la registrada en convocatorias de huelga precedentes.

La organización empresarial ha explicado que los centros de trabajo organizaron la jornada con la previsión habitual ante este tipo de movilizaciones, destacando que el teletrabajo ha tenido un peso relevante para eludir posibles dificultades en los desplazamientos y problemas de movilidad.

Respecto al orden público, FADE ha señalado que durante la noche y las primeras horas se han producido incidentes puntuales, de carácter leve, que no han condicionado el desarrollo general de la actividad. Se constató la presencia de piquetes informativos en accesos a grandes instalaciones industriales -donde los relevos de turno se desarrollaron con tranquilidad- y en centros logísticos del área central. En Oviedo, varios grupos cortaron de forma temporal el tráfico en calles céntricas y en las inmediaciones de la estación.

Por último, la patronal ha reclamado que durante el resto del día se mantenga el respeto tanto al derecho al trabajo de quienes han optado por acudir a su puesto laboral como al derecho de huelga de quienes la secundan.