FADE cree que el Ayuntamiento va "en el buen camino" con los nuevos pliegos del Plan Llave

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha indicado este jueves, sobre el Plan Llave del Ayuntamiento de Gijón, que les falta ver el detalle de los nuevos pliegos, en los que se prevé incluir bonificaciones, si bien ha opinado que van "en el buen camino".

"Lo que hay que hacer es un plan en el que tengamos una rentabilidad adecuada", ha defendido Calvo, quien ha insistido en que no se trata "en absoluto" de tener una rentabilidad fuera de lo normal, pero sí la de poder cubrir la subida de costes, tanto de costes salariales como de otros costes que estamos acometiendo.

"Es lo único que pedimos", ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la Jornada de debate sobre el problema de la vivienda en Gijón, organizado por We Love Gijón, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio.

También ha animado a poner el foco en la falta de oferta de viviendas, que, a su juicio, el principal cuello de botella a la hora de acceder a una. A esto ha sumado que se necesita la agilización de los suelos, también de licencias, una apuesta por la colaboración público-privada y que el Plan Estatal de Vivienda sea "eficaz" para poner vivienda asequible en el mercado.

Unido a ello, ha considerado importante que esta Ley sirva para movilizar las viviendas que ya existen, no solo hacer nuevas, así como dotar de seguridad a los propietarios para que las saquen al mercado.

Sobre la propuesta del Gobierno central, ha apuntado que no cree que se trate tanto de darles incentivos fiscales u otras subvenciones, si no se les da seguridad de que van a poder recuperar su vivienda o actualizar sus rentas en una magnitud determinada.

En cuanto a en Asturias, en especial en Gijón, ha incidido en que hay una demanda muy importante, por lo que se precisa aumentar esa oferta de vivienda, especialmente la asequible. Ha precisado, en este caso, que, para ello, no solamente podrá hacerse desde lo público, sino que se necesita contar con el sector privado.

Calvo, si bien ha aplaudido que el sector público promueva viviendas públicas, ha alertado de que no va a ser suficiente "nunca" para cubrir la necesidad que hay.

Para ella, esto tiene que venir acompasado también con que desde el sector privado puedan hacer viviendas "ágilmente" y, especialmente, viviendas protegidas o asequibles. Eso sí, ha remarcado que es necesario actualizar el precio del módulo y facilitar todos los trámites.

"Yo creo que igual no son recetas tan populistas como otras que se anuncian, pero yo creo que son las más eficaces para realmente solucionar el problema", ha defendido.

ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO

Con respecto a la actualización del módulo, ha explicado que los costes han subido más de un 20 por ciento desde su última actualización. Por tanto, ha considerado que esto sería lo que habría que actualizar, aunque ha matizado que hay otras herramientas, como subvenciones directas que vienen del Plan Estatal de Vivienda, que podrían compensar esta subida de costes también.

Lo fundamental, a su modo de ver, es que construir esas viviendas sea "viable" para un promotor, a lo que ha agregado que siempre es mucho más eficiente y, desde luego, complementario, a que se haga también la vivienda pública necesaria. "No hay que elegir entre un modelo y otro, yo creo que hay que hacerlos compatibles", ha abogado Calvo.