FADE y Fundación Nortempo firman el convenio del Proyecto Puente que busca cubrir vacantes con personal extranjero

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral, a 15 de abril de 2025, en Madrid (España). La Asociación de Hostelería de Madrid prevé un aumento del 3% del gasto en restauración durante Semana Santa, que ha destacado a la Comunidad como la cuarta regió - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y Fundación Nortempo suscribieron este martes el convenio de colaboración del Proyecto Puente, una iniciativa de movilidad laboral internacional que permitirá a las empresas asociadas a FADE acceder a personas trabajadoras cualificadas procedentes del exterior con plena capacidad legal de incorporación inmediata al mercado laboral español.

Según ha informado FADE, el acuerdo responde a uno de los problemas más persistentes del tejido empresarial asturiano: la dificultad creciente para cubrir determinadas vacantes en sectores como la hostelería, la construcción, la industria auxiliar o los servicios a personas.

Dice la patronal que esta dificultad "resulta especialmente llamativa en una región donde el paro registrado alcanzaba las 52.242 personas en febrero de 2026 (SEPE), y que refleja la brecha estructural entre los perfiles disponibles y los que realmente demandan las empresas".

El Proyecto Puente aborda ese desajuste con una solución práctica: seleccionar en origen a personas con nacionalidad española (muchas emigradas o descendientes de asturianos en países como Argentina, Uruguay, México, Colombia, Cuba o Venezuela) y a personas trabajadoras extranjeras en situación regular, y acompañarlas en todo el proceso hasta su integración estable en la empresa Fundación Nortempo, entidad social de Grupo Nortempo, gestiona el proceso de principio a fin y cuenta con más de 250 incorporaciones realizadas en empresas españolas en los últimos dos años.

Las empresas integradas en FADE accederán al programa en condiciones preferentes, con un descuento del 30% sobre las tarifas de mercado.