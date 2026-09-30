FADE pide que el absentismo se aborde en los convenios: "Analizar no es culpabilizar"

Jornada sobre absentismo laboral en FADE. - FADE

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha pedido este miércoles que el absentismo se trate en la negociación de los convenios asturianos, sectoriales y de empresa, "como una materia más y con naturalidad" y ha defendido que analizar esta problemática "no es culpabilizar".

Según explica la patronal asturiana en nota de prensa, Calvo abrió en la sede de FADE la jornada 'Absentismo, un enfoque práctico para las empresas', en la que intervino el director general de Ibermutua, Carlos Javier Santos García.

Según Calvo, Asturias está "de forma persistente" entre las tres comunidades con mayor absentismo de España, siendo en el último año la que más ha crecido. Según el último informe de The Adecco Group Institute, su tasa llegó al 9,3% en el primer trimestre de 2026, ocho décimas más que un año antes.

La presidenta de FADE ha criticado el actual sistema, por el cual la baja la emite el médico del servicio público de salud, el alta depende de los servicios sanitarios, la inspección médica y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y las mutuas pueden proponer, pero no deciden. "La empresa queda fuera de esas decisiones, pero es la que organiza, sustituye, reprograma y paga", ha razonado, asegurando que "un sistema en el que quien soporta el coste no tiene ninguna capacidad de intervenir es un sistema con margen de mejora".

También ha asegurado que es "injusto" el planteamiento de que, cuando las empresas hablan de absentismo, lo que quieren es que la gente enferma vaya a trabajar. "Eso no es cierto. Después del propio trabajador enfermo y de su familia, nadie pierde más que la empresa cuando alguien trabaja sin estar en condiciones", ha aseverado.

La presidenta apeló al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en 2023 por las organizaciones empresariales y sindicales, que compromete a impulsar en los convenios espacios paritarios para analizar las causas, la incidencia y la duración de las bajas.