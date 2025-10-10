FADE pide garantizar la conectividad aérea de Asturias tras la marcha de Ryanair

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha mostrado este viernes su preocupación por el anuncio de Ryanair de suspender sus conexiones con el Aeropuerto de Asturias, al considerar que la conectividad aérea "es clave" para la competitividad y el desarrollo económico de la región.

En una nota de prensa ha subrayado que la conectividad aérea "es fundamental" en Asturias, "no solo para atraer turismo, sino también para generar actividad económica y empleo". "Conectarnos con Europa es esencial para la competitividad de Asturias", ha dicho Calvo.

FADE espera que la situación pueda resolverse "en los próximos meses" y se ha mostrado confiada en que el Gobierno del Principado, a través del viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, logre una solución que evite la pérdida de destinos estratégicos.

"Ryanair tiene previsto mantener su actividad hasta marzo del próximo año, y esperamos que entre tanto se encuentre una alternativa que permita conservar conexiones tan importantes como Roma o Bruselas, que son fundamentales tanto para el turismo como para las empresas asturianas", ha dicho.

María Calvo ha puesto el foco en la necesidad de que AENA revise su sistema de tarifas aeroportuarias. "Más allá de la decisión de la compañía, AENA debería replantearse un modelo de tarifas que penaliza a los aeropuertos regionales", ha señalado.