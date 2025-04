FADE recalca la importancia de la industria como "prioridad" para el Gobierno asturiano y la monitorización de medidas

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha valorado positivamente este martes los 30 millones de euros que el Gobierno asturiano movilizará para hacer frente a los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Es muy importante que desde Asturias se dé un paso adelante con medidas concretas de respuesta. Esto es un primer paso pero tenemos que centrarnos en poner el foco en la industria, que sea una prioridad y monitorizarla constantemente", ha afirmado.

Calvo pide al Gobierno del Principado que tenga en cuenta no solamente el efecto directo de la imposición de aranceles en la economía asturiana, sino también el indirecto a la hora de articular las medidas que complementarán a las del Gobierno de España. "No solamente nos afecta por las exportaciones directas que las empresas asturianas hacen a EEUU, sino porque hay muchas empresas, sobre todo industriales, que fabrican componentes que van a Europa pero también a EEUU", ha dicho a los medios de comunicación antes de la presentación del programa de mentoring, 'Ella Lidera', dirigido a mujeres y que busca fomentar su talento y liderazgo.

La presidenta de FADE ve necesario que se añadan otras medidas que se están articulando desde el Foro por la Industria y propone la creación de "una mesa específica donde se monitorice cómo afectan las medidas que se anuncian por parte de los diferentes gobiernos y que tengamos agilidad de respuesta y eficacia".

En cuanto al peso de la industria en la remodelación del Gobierno asturiano, ha recalcado que "tiene que tener la importancia necesaria por lo que representa para la economía asturiana con un perfil solvente y muy conocedor del tejido empresarial asturiano ya que afronta retos muy importantes y abarca empresas desde las ingenierías hasta las pymes y micropymes".

CONSEJO EJECUTIVO

La reelegida como presidenta de la patronal ha indicado que existe el plazo de un mes desde la celebración de las elecciones para diseñar el Consejo Ejecutivo de FADE y aún está "afinando" para que sean los perfiles más adecuados para los retos que los empresarios asturianos tendrán que abordar durante los próximos cuatro años.

Calvo ha aclarado que en el tejido empresarial asturiano "no hay desunión", sino voluntad de seguir participando en FADE y "arrimando el hombro en defensa de los empresarios", y no ve "responsable" alimentar el ruido y la división. "No he estado, ni nunca voy a estar en eso. Estoy en trabajar por todos y para todos los empresarios de Asturias", ha concluido.