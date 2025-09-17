FADE reclama la supresión del peaje del Huerna por considerarlo "injustificado" y lesivo para Asturias

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha ha defendido este miércoles la necesidad de suprimir el peaje del Huerna, al que ha calificado como "un peaje injustificado, anacrónico y lesivo para Asturias, para los ciudadanos, los transportistas de mercancías y viajeros, los turistas y, en general, el tejido empresarial de la región".

La organización empresarial ha recordado en una nota de prensa que la Unión Europea ha instado a España a suprimirlo, "abriendo incluso un procedimiento de infracción", y ha ha exigido al Gobierno central "que tenga la voluntad política de llevarlo a cabo "y liberar a Asturias de este agravio comparativo", tal como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas.

FADE ha ha manifestado su "total apoyo" al Gobierno del Principado, al tiempo que ha instado al Ejecutivo nacional a "recapacitar sobre la postura manifestada y proceder a la eliminación del peaje". Junto a esto, ha advertido que mantener esta situación podría derivar en "un previsible, tortuoso y largo proceso judicial" que sería "muy perjudicial para Asturias y los asturianos".