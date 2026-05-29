FADE reitera su rechazo a la tasa turística en Asturias por "innecesaria"

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha reiterado este viernes su rechazo a la tasa turística aprobada por el Gobierno asturiano, al entender que es "innecesaria, llega en mal momento y penaliza al sector".

En una nota de prensa, la presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, ha advertido de que el carácter voluntario del impuesto para los ayuntamientos "lo complica" en lugar de mejorarlo. A su juicio, la aplicación de la tasa de forma atomizada convertirá a Asturias en "un mapa de tasas distinto en cada concejo", lo que generará inseguridad jurídica, agravios comparativos entre municipios vecinos y un mensaje "confuso" para el visitante.

Entre los motivos expuestos por FADE se argumenta que encarecer la estancia propiciará el desvío de la demanda hacia destinos que prescinden de esta figura impositiva. Asimismo, la federación ha alertado de que el impacto económico se extenderá más allá del alojamiento, afectando al comercio, al transporte, a la restauración y a la oferta cultural.

UN RECHAZO EN BLOQUE DEL SECTOR

El diagnóstico en contra del anteproyecto de ley es compartido por los distintos subsectores de la Mesa de Turismo de FADE. Así, el coordinador de dicho órgano y presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (ATAYA), Julio Bobes, ha remarcado que el territorio "no está saturado" y que la tasa se traduce en una mayor carga administrativa y en un sobrecoste que afecta a la rentabilidad empresarial.

Por su parte, desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA) recuerdan que el turismo aporta unos 500 millones de euros anuales en ingresos fiscales a la comunidad autónoma, por lo que el visitante "ya paga de sobra los servicios que usa a través del IVA".

El representante de OTEA en la Mesa, Fernando Corral, ha argumentado que Asturias soporta una presión fiscal superior a la media española y que la tasa supone una "búsqueda de más ingresos" para financiar a las entidades locales.

En la misma línea, la representante del Clúster de Turismo Rural, Ana Soberón, ha calificado de incomprensible la aplicación del tributo a un modelo de alojamiento que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), no alcanza el 30 por ciento de ocupación.

En representación del sector del camping, Laura Arias ha añadido que las empresas ya gestionan su propia capacidad y que un incremento de turistas se traduce de forma directa en una mayor aportación por el Impuesto de Sociedades, el IVA o las tasas de agua.