FADE respalda a Cepyme y pide un diálogo social "efectivo" en defensa de las pymes asturianas

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha mostrado este miércoles su respaldo al comunicado de Cepyme y ha reclamado un diálogo social "efectivo y transparente" que tenga en cuenta la realidad de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% del tejido empresarial asturiano.

La organización empresarial coincide en que la sobrerregulación, la presión fiscal y el aumento de los costes laborales y operativos están deteriorando la capacidad de inversión y crecimiento de las pymes, una situación que, según advierte, tiene un impacto especialmente intenso en Asturias.

En este sentido, FADE subraya que la microempresa sostiene buena parte de la actividad económica en comarcas en riesgo de despoblación, por lo que alerta de que cualquier marco normativo que no cuente con las patronales puede acelerar el cierre de negocios y servicios en estos territorios.

La presidenta de FADE, María Calvo, ha señalado que "no se puede legislar a espaldas de quienes crean empleo" y ha defendido que el diálogo social "no es una formalidad", sino "la única vía" para adaptar las normas a la realidad de empresas y trabajadores.

Asimismo, la Federación comparte la preocupación por la creciente carga administrativa que afrontan las microempresas ante una normativa "cada vez más compleja y cambiante".

Por ello, FADE reclama medidas específicas y proporcionales para las pymes, incentivos fiscales que favorezcan la inversión productiva y un acompañamiento real en los procesos de digitalización.

Finalmente, la organización ha asegurado que seguirá trabajando junto a Cepyme para que la voz de las empresas asturianas esté presente en las decisiones que afectan a su futuro.