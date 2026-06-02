FADE y sindicatos ven "positiva" la caída del paro en Asturias, por debajo de 50.000

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha apreciado este martes una evolución positiva en los datos del paro, al bajar de los 50.000 desempleados, que ha considerado una cifra "psicológicamente positiva", al tiempo que ha resaltado que aumenta la afiliación.

Dicho esto, ha remarcado que es cierto que aumenta el empleo "con menos intensidad" que en el resto de España. En este sentido, ha opinado que todavía, fomentando la competitividad las empresas asturianas, aspiran a aumentar en la misma intensidad al menos que el resto.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, antes de la firma de la Estrategia Industrial de Asturias en el Taller de Soldadura del Cetro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de los Sectores Industrial y de Servicios La Laboral, en Gijón, la que han participado, también, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo en el Principado de Asturias, Borja Sánchez, y los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero, y José Manuel Zapico, respectivamente.

En cualquier caso, Calvo ha considerado que son datos positivos, tanto por la disminución del desempleo como por el aumento de la filiación.

Por parte de UGT, Lanero ha remarcado que venimos de más de un año de una tendencia positiva, si bien ha matizado que es cierto que el mes de mayo coincide además con cotización al alza y reducción de desempleo, debido a los meses turísticos.

Al tiempo, ha apuntado que desde UGT lo que pretenden es que el empleo que se genere sea de calidad. Algo que, según Lanero, no lo da actualmente el sector turístico, sino el sector industrial.

Es por ello que ha opinado que se necesita que haya más empleo relacionados con la industria y con las nuevas tecnologías, así como evitar que las nuevas tecnologías y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) supongan despidos, como se está viendo en algunas empresas.

"Ese es el gran reto", ha insistido, a lo que ha agregado el que los empleos que se generen sean de más calidad, con salarios más altos y que sean menos estacionales.

Sobre esto último, ha recalcado que Asturias tiene problemas estructurales, muchos parados de larga duración, un desempleo muy alto de las mujeres y, por lo tanto, una brecha salarial que "tiende a cronificarse", ha advertido.

Lanero ha visto importante, por este motivo, la incorporación de las mujeres en las titulaciones tecnológicas. Según él, no se está produciendo la incorporación de mujeres en las titulaciones de formación profesional relacionadas con la industria.

"Es mínima y eso es un problema", ha reiterado, antes de incidir en que, más allá de que los datos son positivos, como los son de España, habrá que ver cómo somos capaces de atajar esos problemas estructurales.

En el caso de CCOO, Zapico ha tildado de "buenos" los datos del paro conocidos en este día, a lo que ha opinado que llaman a reflexionar para seguir creciendo en este sentido.

Para él, los buenos resultados tienen su base en la reforma laboral, que ha traído más empleo estable al país y al Principado. Por este motivo, ha considerado que son una base buena para tener por delante unos meses de verano que puedan permitir seguir en la senda de crecer creando empleo.

Eso sí, ha remarcado que ahora el reto es que determinados colectivos que tienen paro estructural, como las personas jóvenes o los mayores de 45 años, y muchas familias que tienen a todos sus miembros en paro, puedan salir de esa situación y tengan una oportunidad para poder llegar a final de mes.

También ha querido poner el acento en el problema del acceso a la vivienda por su elevado precio y los salarios bajos. Ha recordado, en línea con ello, que el próximo sábado que está convocada una movilización importante para exigir a la Administración Pública que ponga los recursos necesarios para que la gente pueda llegar a final de mes, con una vivienda digna.

Zapico ha llamado la atención, sobre esta cuestión, al alertar de que los precios del alquiler y de las hipotecas son "insoportables" y están poniendo al país contra las cuerdas.