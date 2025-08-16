Falamos 2025 amplía su oferta con un curso de iniciación al asturiano y clases en Avilés

La FACC presenta la programación de “Falamos 2025” con la novedad de un curso online de iniciación al asturiano - FACC

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Federación Asturiana de Concejos (FACC) ha presentado este sábado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias la programación de la cuarta edición de Falamos, el programa gratuito de enseñanza de asturiano y eonaviego, que en 2025 incorporará como novedad un curso online de iniciación al asturiano de 20 horas.

La oferta incluye 15 cursos semipresenciales, de los cuales dos ya se impartieron entre mayo y julio en Oviedo, y los 13 restantes comenzarán a partir de septiembre en diferentes concejos. Por primera vez, uno de los cursos de eonaviego se celebrará fuera del occidente asturiano, en la ciudad de Avilés.

Los cursos semipresenciales tendrán una duración de 42 horas -20 presenciales y 22 online- y se impartirán en concejos como Las Regueras, Grado, Avilés, Mieres, Carreño, Villaviciosa y San Martín del Rey Aurelio, así como en Oviedo, Corvera, Boal y Castropol.

Además, se ha creado un juego interactivo de autoevaluación en Falamos.info para medir y mejorar el conocimiento de ambas lenguas. Las preinscripciones para los cursos semipresenciales y online ya están disponibles en la web del programa.

Desde su lanzamiento en 2022, Falamos ha desarrollado 56 cursos semipresenciales en 35 concejos, con 920 participantes, y ha incorporado formación online que ha contado con más de 500 alumnos. En 2024 se puso en marcha el nivel intermedio de asturiano, con seis cursos y 113 alumnos.

La presidenta de la FACC, Cecilia Pérez Sánchez, ha destacado que "Falamos se ha consolidado como una herramienta eficaz para la promoción de las lenguas propias de Asturias, combinando la cercanía de la formación semipresencial con las posibilidades del aprendizaje digital".