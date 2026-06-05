Fallece a los 64 años el alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio asturiano de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, ha fallecido este viernes a los 64 años de edad, según han confirmado fuentes del PSOE.

Revilla fue nombrado alcalde en el año 2004 tras una moción de censura. Dede entonces ostentó ese cargo hasta la actualidad. Fue elegido alcalde tras las sucesivas elecciones municipales y comptibilizó su dedicación a tiempo parcial como Alcalde con su profesión de profesor.

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha lamentado públicamente este viernes el fallecimiento. "Desde la FSA-PSOE lamentamos profundamente la pérdida del compañero Eustaquio Revilla, que deja un legado de trabajo incansable por los vecinos y vecinas. Nos deja un servidor público. En sus años de trayectoria política dejó claro su compromiso con el socialismo y la justicia social", ha señalado Fernández Huerga en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Lo que realmente define a Eustaquio Revilla, según Fernández Huerga es "su gran labor como alcalde" y que fue un edil "incansable que trabajó por el impulso y el avance de Grandas de Salime, su concejo, pero también por el occidente ya que su amplia visión comarcal le llevó a dialogar y trabajar con los alcaldes todos los alcaldes de la comarca".