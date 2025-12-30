Fallece un conductor que circulaba en sentido contrario al chocar contra un autobús en la A-8, en Llanes

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo que circulaba en sentido contrario ha fallecido esta tarde tras chocar frontalmente contra un autobús en la A-8, en Llanes, según informa la Guardia Civil.

Fue a las 18.55 horas cuando la Benemérita tuvo conocimiento de un siniestro en el kilómetro 292 de la A-8, en Llanes. El autobús circulaba correctamente sentido Galicia mientras que el turismo lo hacía de forma incorrecta por la misma vía sentido Cantabria.

Como resultado del siniestro el conductor del turismo resultó fallecido. Los ocupantes del autobus resultaron ilesos.

El accidente obligó a a cortar la circulacion en el tunel de Santiuste, asi como a desviar el trafico entre el 291 y 294 de la A-8 hacia la N634. Al lugar se han desplazado 4 patrullas de los Destacamentos de Trafico de Ribadesella y Gijon. Asi como equupo UNIS del Destacamento de Ribadesella que se hará cargo de la investigación.