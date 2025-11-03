Un fallecido y cuatro heridos en los 37 accidentes de tráfico durante el fin de semana en Asturias

Actuación de la Policía Local en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas ha finalizado con un fallecido y cuatro heridos de diversa consideración en los 37 accidentes de tráfico registrados.

Según datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias, el viernes se produjeron once accidentes de tráfico. En uno de ellos, ocurrido en Mieres, falleció una persona. Otra persona resultó herida.

El sábado fueron 14 los siniestros viales, en los que dos personas resultaron heridas leves y otra pendiente de valoración. Finalmente, el domingo 2 hubo doce accidentes, sin heridos.