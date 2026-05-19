Los fallecidos en el doble homicidio en Oviedo son la hermana y el cuñado del detenido

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en Avilés - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha confirmado este martes que las dos personas fallecidas en el crimen ocurrido esta madrugada en la calle Vázquez de Mella de Oviedo eran la hermana y el cuñado del detenido.

Lastra ha realizado estas declaraciones ante los medios tras la reunión de la Junta Local de Seguridad de Avilés, donde ha explicado que el suceso tuvo lugar durante la pasada noche.

"Sí, esta noche pasada tuvimos conocimiento con el Cuerpo Nacional de Policía de un doble homicidio. Ya hay un detenido. En la mañana de hoy se hará por parte del Instituto de Medicina Legal las autopsias de los dos fallecidos", ha señalado.

Asimismo, ha precisado que las víctimas tenían relación familiar con el detenido. "En principio son familiares del fallecido y poco más les puedo decir, más que ya está la policía, evidentemente la policía científica y la policía judicial asegurando el escenario y ya iniciando todas las investigaciones desde esta misma madrugada", ha indicado.