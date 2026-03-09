La falta de acuerdo en el convenio de Montajes y Auxiliares del metal pone en riesgo la actividad de empresas auxiliares

Archivo - Sede del Sasec, Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ruptura de las negociaciones del convenio colectivo del sector de Montajes y Empresas Auxiliares ha dejado sin avances el proceso de diálogo entre las partes, situando al sector ante un escenario de conflicto laboral que desemboca en una huelga.

Desde Femetal se advierte de que esta situación genera "una profunda incertidumbre" en la actividad de numerosas empresas auxiliares del metal, muchas de ellas estrechamente vinculadas a grandes instalaciones industriales de la región.

En particular, una eventual paralización de los trabajos de montaje y mantenimiento podría tener consecuencias directas en la operativa de plantas industriales estratégicas poniendo en riesgo la continuidad de determinados procesos productivos y la estabilidad de un ecosistema empresarial clave para la economía asturiana.

Femetal apela a la responsabilidad de todas las partes para retomar el diálogo y encontrar una solución que preserve la actividad industrial y el empleo. CCOO de Industria se ha levantado de la mesa a las 16.05 de esta tarde, no así UGT FICA ni Femetal.

Tras una larga jornada de negociaciones en el SASEC en la que Femetal ha mejorado o aceptado 13 de las 14 propuesta planteados por los sindicatos, el principal punto de desacuerdo es la exigencia de la parte sindical de recuperar una fórmula de actualización salarial actualmente en desuso, que no forma parte del vigente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Se trata de un mecanismo cuya aplicación en el conjunto del sector del metal en España es hoy residual, afectando aproximadamente a tan solo 6 de cada 1.000 trabajadores, lo que evidencia su carácter excepcional y su fracasado encaje en el marco actual de negociación colectiva.

Desde Femetal se ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo equilibrado que permita mejorar las condiciones laborales sin comprometer la competitividad de las empresas ni la estabilidad del empleo. Más aun, teniendo en cuenta la complejidad del contexto, marcado por la incertidumbre de los mercados industriales, la volatilidad de los costes energéticos y la ralentización de la actividad en algunos segmentos clave. En este escenario, el conflicto laboral añade un elemento adicional de preocupación para las compañías auxiliares que dependen directamente de la evolución de la actividad industrial.