Las familias de La Barquerina (Villaviciosa) que no pueden entrar en sus casas piden "empatía" a Hugo Morán

Zona de La Barquerina, en Villaviciosa - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las 36 familias que se están viendo afectadas por un problema legal que les impide acceder por un problema legal a sus casas nuevas en la zona de La Barquerina, en Villaviciosa, han pedido "empatía" con su situación al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

En una carta abierta publicada en el diario asturiano La Nueva España y recogida por Europa Press, los vecinos reconocen que viven desde hace dos meses "cautivos de la angustia, el temor y la incertidumbre ante la imposibilidad de que les entreguen las viviendas que han adquirido".

Precisamente este viernes al mediodía está prevista una reunión telemática sobre este asunto en la que participarán Hugo Morán, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, la directora general de Urbanismo, Laura López, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

Las familias explican que el proyecto de sus casas respetó la licencia de obras y el plan director que diseñó la sociedad pública asturiana Sogepsa, así como el Plan Especial de Urbanización. Es incluso Sogepsa la que expropia y vende posteriormente parcelas a los promototes.

"Somos familias, personas que hemos visto truncada nuestra ilusión de vivir en nuestra nueva casa, en la que habíamos puesto muchas esperanzas e ilusión. Esta situación nos ha generado ya, y nos está generando, graves y serios problemas. Problemas de carácter económico y financiero", relatan.

Han adquirido muebles y electrodomésticos que están en trasteros o en los almacenes de los proveedores. "O que están ya pagados e instalados en las viviendas, las cuales permanecen clausuradas. Vivimos en precario. Se han adoptado medidas en procedimiento reglado que no han tenido en cuenta los perjuicios y los daños que originan", explican en la mencionada carta.

No entiende que la Demarcación de Costas no leyera en el boletín oficial la licencia de obras otorgada y advirtiera antes de que se comenzase la obra de lo que ahora afirma. "Durante más de dos años se ha permitido construir un edificio que, una vez concluido, debe de afrontar una situación que debiera haberse previsto con la debida antelación", señalan en la mencionada carta, reclamando una solución y que se permita al Ayuntamiento que les conceda la licencia de primera ocupación.