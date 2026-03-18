FanMedia Con Oviedo 2026: horarios, entradas, cómo llegar y qué no te puedes perder

Archivo - Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congreso Ciudad de Oviedo acoge del 20 al 22 de marzo la primera edición de FanMedia Con, un festival que reúne gaming, cultura geek y pop, divulgación, cómic, música, arte y gastronomía para acercar comunidades digitales al encuentro presencial.

Organizado por The Corvus Clan, con más de ocho millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram, X y Twitch, el evento contará con Daniel Fez como maestro de ceremonias, además de Doctor Fisión, Nexxuz, Cenando con Pablo, Stripmarvel y la exposición de Kryptonia Collectibles, entre más de 50 creadores.

El Palacio de Exposiciones abrirá sus puertas a las 15.30 horas de este viernes. La 'Gran apertura', a cargo de Dani Fez y Xavier Deltell, comenzará a las 16.00 horas en la sala principal. Al evento inaugural le sucederán después varias charlas y shows simultáneos en las distintas estancias del Palacio, con las conversaciones que van de la creación de contenidos y el 'oficio del like' a las aplicaciones del origami en la ingeniería.

En el apartado de talleres, el viernes se celebrará un taller de iniciación al doblaje, otro de pintura en directo y varios 'meet&greet' con influencers como Ricoy y Polman o Denis, Elopi, Jartoka y Serebo 9.

UNA PROGRAMACIÓN CONTINUA

La primera edición del Festival de Cultura Fan y Creación Digital ofrece una programación continua con áreas de gaming y eSports (torneos, juego libre, realidad virtual), juegos de mesa, rol y cartas coleccionables como Magic: The Gathering, además de partidas abiertas y demostraciones.

Se incluyen más de cien horas de charlas y conferencias sobre cine, videojuegos, tecnología, divulgación científica, literatura y creación digital, podcasts en vivo, competiciones, exposiciones artísticas, ilustración, artesanía geek y la muestra de Kryptonia Collectibles.

El festival programa concursos y exhibiciones de cosplay y K-pop, espectáculos musicales en directo, encuentros con más de 50 creadores como The Corvus Clan o Daniel Fez, y talleres gastronómicos temáticos de Juego de Tronos, Star Wars y Harry Potter con chefs Michelin que fusionan cachopo asturiano y cocina japonesa-coreana.

ENTRADAS A LA VENTA

Para acceder al recinto, se han puesto a la venta tres modalidades de entrada diferentes. Así, la entrada 'full stack' de fin de semana, a 23 euros, da acceso sin límite a los tres días del evento, con la ventaja de poder entrar y salir del mismo sin límites.

Para quienes prefieran optar por acudir un único día, se ponen a la venta las localidades 'un día no le hace daño a nadie', a un precio de 9 euros. Esta entrada es de acceso único.

Finalmente, para la jornada del domingo FanMedia Con Oviedo posibilita la entrada familiar en dos modalidades. La entrada 'Family time' tendrá un precio de 23 euros para dos adultos y un niño menor de 12 años, y de 30 euros si acuden dos adultos y dos niños menores de 12 años. Como en el anterior paquete, la entrada será de acceso único.

A UN PASO DEL CENTRO DE OVIEDO

Para llegar hasta este evento de creadores de contenido, la organización recuerda que se puede llegar a Oviedo a través de tren, avión y por carretera, con conexiones directas.

Teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad, los organizadores aconsejan a los participantes que acudan andando hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones, al estar ubicado a solo 10 minutos caminando del centro de Oviedo. También hay opciones de autobús urbano o taxi.

QUÉ VER EN OVIEDO

Los organizadores han señalado que Oviedo no es solo una ciudad anfitriona, sino uno de los grandes puntos históricos del Camino de Santiago. Desde aquí parte el Camino Primitivo, la ruta original que seguían los primeros peregrinos hacia Santiago. Un camino exigente, auténtico y profundamente ligado a la identidad del norte.

No es casualidad que Oviedo sea punto de encuentro: es una ciudad de paso, de historias cruzadas, de personas que vienen de fuera, algo alineado con "el espíritu que define a FanMedia Con".

Los visitantes podrán descubrir el Oviedo Antiguo, con sus calles peatonales y plazas históricas, adentrarse en la Catedral de San Salvador, visitar el Campo San Francisco, el pulmón verde de la ciudad; y hacer un recorrido por las estatuas urbanas, con Mafalda, Woody Allen o La Regenta. Las calles ovetenses invitan también a detenerse en su gastronomía, con sidrerías, cocina asturiana y cafés con personalidad.