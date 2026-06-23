Felechosa marca el récord de calor en Asturias con 36,4°C y la Aemet activa el aviso naranja por máximas de 39°C

Altas temperaturas en Oviedo esta semana. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Felechosa, en el concejo de Aller, registró este lunes la temperatura más alta de la comunidad autónoma al alcanzar los termómetros 36,4°C a media tarde, según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El calor extremo no da tregua y este martes 23 de junio, víspera de San Juan, la región ha vivido una madrugada muy calurosa, con Sotres registrando unos insólitos 29,4°C a medianoche. La situación empeorará a lo largo del día: la Aemet ha activado el aviso naranja en el Suroccidente, la Cordillera, los Picos de Europa y los valles mineros ante la previsión de que el mercurio escalone hasta los 39°C.

La localidad allerana de Felechosa recogió la mayor temperatura ayer, seguida por Panizales, en Amieva, donde el mercurio llegó a los 34,2 grados. Temperatura similar se registró en Cabrales, con 34,1 grados, mientras que en Mieres-Baiña se superaron los 33,7 grados y en Soto (Tineo), los 33,1.

La mañana de este martes 23 de junio, víspera del día de San Juan, Asturias ha amanecido con 29,4 grados en Sotres, 28,7 en Aller y 27,7 en Ibias. El suroccidente asturiano, la Cordillera y Picos de Europa y la montaña central y valles mineros están este martes en aviso naranja por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 39 grados en varios puntos de la región.

En concreto, se esperan 39 grados de máxima en Oviedo, Langreo y Cangas del Narcea, mientras que en Avilés la AEMET prevé 32 grados de máxima, 31 en Gijón y Llanes y 29 en Navia.