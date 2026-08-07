Felgueres (PP) ve "falta de planificación" de Vega (PSOE) en el cierre de la pasarela de Rodiles

Archivo - El diputado del PP de Asturias, José Felgueres - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Villaviciosa, José Felgueres, ha dicho este viernes que el cierre de la pasarela que comunica Misiego con la playa de Rodiles, decretado a comienzos del mes de agosto, supone "un grave perjuicio para vecinos, visitantes y para la actividad turística y económica del concejo", además de evidenciar "la doble incompetencia del alcalde, Alejandro Vega".

El también diputado regional del PP asturiano subraya que, aunque la seguridad de las personas debe ser siempre la prioridad, resulta "inaceptable" que se haya llegado a esta situación "por la falta de planificación y de capacidad política del gobierno municipal".

A juicio de Felgueres, la clausura de esta infraestructura pone de manifiesto, en primer lugar, la incapacidad del alcalde para garantizar el adecuado mantenimiento de una infraestructura esencial y de uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

En este sentido, recuerda que el propio Ayuntamiento ha reconocido que las actuaciones de mantenimiento realizadas en los últimos años no han sido suficientes para garantizar un uso seguro de la pasarela, lo que demuestra que "el problema era conocido desde hace tiempo sin que se adoptaran soluciones eficaces".

En segundo lugar, José Felgueres considera que el cierre refleja "el fracaso político del alcalde para conseguir que la Demarcación de Costas, dirigida por responsables de su mismo partido, impulsara las inversiones necesarias para acometer la reforma integral o la sustitución de la pasarela".

Según ha dicho el parlamentario del PP, si el propio gobierno municipal llevaba años advirtiendo del agotamiento de la vida útil de la estructura, "resulta difícil entender que no haya sido capaz de obtener el compromiso de las administraciones gobernadas por sus compañeros para resolver una situación que hoy termina pagando toda la ciudadanía".

El parlamentario lamenta que un problema cuya evolución era "perfectamente conocida" haya desembocado en una medida tan drástica precisamente en el momento de mayor afluencia turística del año.

A su juicio, el cierre en pleno mes de agosto "perjudica a miles de usuarios, afecta a los establecimientos hosteleros y comerciales de la zona y proyecta una imagen de improvisación y falta de gestión de uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Asturias".

Asimismo, el popular sostiene que "la seguridad no puede utilizarse como excusa para ocultar once años de inacción. Precisamente porque la seguridad es irrenunciable, las administraciones tenían la obligación de haber actuado con suficiente antelación para evitar que el deterioro alcanzara un punto en el que el cierre fuera la única alternativa", añade.

Por ello, el diputado y presidente popular reclama que el Ayuntamiento de Villaviciosa y la Demarcación de Costas acuerden de manera inmediata un calendario de actuaciones que permita sustituir o rehabilitar la pasarela en el menor plazo posible, evitando que una situación similar vuelva a repetirse.