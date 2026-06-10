Félix Baragaño, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

Sánchez resalta que esta renovación es una señal clara de "confianza, de reconocimiento y de respaldo a una forma de trabajar"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, a la derecha del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, reelegido este miércoles.
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, a la derecha del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, reelegido este miércoles. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 16:23
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   GIJÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, ha sido este miércoles reelegido en su cargo, siendo la suya la única candidatura presentada.

   El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, que ha participado en el pleno constituyente, ha destacado que cuatro mandatos consecutivos son una señal clara de "confianza, de reconocimiento y de respaldo a una forma de trabajar".

   Al tiempo, ha incidido en que esta renovación habla de estabilidad y de continuidad y de una institución que es "tractor clave" para el desarrollo económico de Asturias.

   Ha remarcado, en este sentido, que la Cámara representa a Gijón, Langreo y Carreño, que concentran en torno al 31 por ciento de la población asturiana y el 30 por ciento de las empresas de la región, lo que da idea, según el consejero, de su peso, representatividad y responsabilidad.

   Por todo ello, ha reiterado que esta renovación es un mensaje de confianza en un tiempo en que es importante saber en quien se puede confiar.

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