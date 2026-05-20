FeLiX Gijón 2026: Descubre la programación de la Feria del Libro del 17 al 21 de junio

Feria del Libro de Gijón (FeLiX) (Archivo) - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Gijón (FeLiX) contará en su décima edición, que se celebrará del 17 al 21 de junio, con autores como David Toscana, Martín Caparrós, Sara Barquinero, Aroa Moreno, Remedios Zafra, Lucía Solla Sobral, Nevenka Fernández, Marta San Miguel o Roger Mateos.

El evento, recientemente reconocido con la Medalla de Plata de la Villa de Gijón, ha presentado este miércoles su programación que, según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), se ha consolidado en estos diez años hasta ser uno de los principales eventos culturales de referencia de la ciudad.

Además de la presencia de autores, la feria, que se celebrará bajo el lema 'No (te) pierdas el norte', contará con 98 expositores y 92 casetas. Además de los encuentros literarios, el evento contempla una amplia oferta de actividad cultural para todos los públicos, con mesas de debate, cuentacuentos infantiles, actuaciones musicales, proyecciones de cine, podcasts en directo, programas de radio o las innovadoras 'Bibliotecas Humanas'.

De esta forma, FeLiX desplegará en el paseo de Begoña, la calle Tomás y Valiente, el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), la antigua Escuela de Comercio, la carpa Atalaya (Zona Joven) y la carpa Alborá (Felixina) una "potente" agenda cultural. La feria, asimismo, contará con la participación de 29 librerías gijonesas y 69 editoriales locales y foráneas.

Por FeLiX, además, pasarán casi un centenar de autores. Al margen de los ya mencionados, también estarán en la feria Bibiana Collado, Juan Manuel Gil, Marcos Giralt Torrente y Rosario Villajos.

Dentro de la apuesta astur, la feria contará con la presencia de Aitana Castaño y el ilustrador Alfonso Zapico, o el humor gráfico de la mano de Joaquín Pajarón y Julio Rey.

En esta edición, asimismo, habrá una nutrida presencia de ensayo de carácter feminista, con nombres como Alba González Sanz, Mercedes Monmany, Ana Santos, Ana María Díaz Marcos, Mercedes G. Rojo o Anabel García.

Y vinculados a uno de los principales hilos temáticos de esta edición 'El fútbol que une', contará con la participación de Igor Paskual (guitarrista de la banda musical de Loquillo), Santi Segurola y Alfredo Relaño, que conversarán sobre fútbol y periodismo y Marta San Miguel.

Las presentaciones se estructurarán en torno a los seis hilos temáticos: El fútbol que une; Salud mental: el dolor que no duele; Narrativas del colapso; Nuevos laberintos de la fantasía; Puro cuento; y Geópolis. Además, la programación literaria se adelanta los días previos (13, 15 y 16 de junio) con los tradicionales Coloquios del CCAI.

Asimismo, una de las grandes novedades de esta edición es la inmersión sonora y participativa. FeLiX será el escenario de emisión de populares podcasts como 'Punzadas Sonoras' (producido por Radio Primavera Sound), 'Libros y cosas' (de El Periódico) y 'No nos cuentes historias', que acercarán la literatura a las nuevas generaciones de lectores. A ellos se sumarán emisiones en directo de programas de radio de RTPA (Radio Televisión del Principado de Asturias) y Onda Cero. Además, celebrarán la Fiesta de la Lectura, en colaboración con Planeta Libros, en el Muséu del Pueblu d'Asturies.

Por su parte, el estand de la Red Municipal de Bibliotecas será uno de los espacios más dinámicos, acogiendo el Reto FeLiX, una original propuesta lúdica para recorrer la feria de forma activa resolviendo misiones.

Además, presentará la iniciativa de las 'Bibliotecas Humanas', un evento participativo y pionero que invita al diálogo directo para derribar prejuicios, donde las personas se convierten en "libros" que narran su experiencia vital.

Por otra parte, la feria mantendrá una intensa agenda en la Zona Joven, ubicada en la antigua Escuela de Comercio, con coloquios sobre fantasy o romantasy.

En este caso habrá 24 actividades programadas consistentes en presentaciones, mesas redondas, encuentros y talleres con temáticas en castellano y asturiano relacionadas con la salud mental, la mujer en la narrativa joven, la traducción y la diversidad genérica en la ficción juvenil actual.

Los más pequeños tendrán, por su parte, su propio espacio en Felixina, en la carpa Alborá. Esta sección infantil ofrece diez eventos programados para los más pequeños, de carácter muy dinámico con cuentacuentos, talleres y presentaciones muy dinámicas e interactivas.