FeLiX Gijón: La Feria del Libro arranca con salud mental, fútbol y geopolítica

1097215.1.260.149.20260617182545 Corte de cinta inaugural de la X Feria del Libro de Xixón (FeLiX), en la que han participado jóvenes gijoneses de la compañía asturiana 'La Federica', recientemente Premio Ópera XXI al Mejor Proyecto Nacional de Difusión Lírica. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha destacado este miércoles que la Feria del Libro de Xixón (FeLiX), que cumple diez años, centra esta edición, que se celebra desde este día hasta el próximo 21 de junio, en tres focos principales como son la salud mental, el fútbol y la geópolis.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación antes del corte de la cinta inaugural de la feria, en la plaza de Tomás y Valiente, que ha estado protagonizado por jóvenes gijoneses de la compañía asturiana 'La Federica', recientemente Premio Ópera XXI al Mejor Proyecto Nacional de Difusión Lírica, "por su acercamiento a la ópera, al teatro y a la danza", ha resaltado la edil.

Sobre la feria, ha recordado que se recuperó después de casi 20 años y en esta edición se cumple su décimo aniversario, por lo que ha resaltado que es una celebración "muy especial", con actividades no solamente esta semana, sino a lo largo de todo el año.

A esto ha sumado el que la feria, bajo el lema este año de 'No (te) pierdas el norte', haya sido reconocida con la Medalla de Plata de la Villa, galardón que recibirá el próximo 29 de junio, San Pedro, patrón de la ciudad.

En cuanto a los tres hilos temáticas, ha señalado que, sobre salud mental, ya se celebraron coloquios en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CAI) previos a la feria, en los que participaron diversos autores.

Referente a la temática del fútbol, la edil ha indicado que es un deporte que nos une a pesar de que en ocasiones se dan episodios violentos vinculados a él. En este caso, ha apuntado que en este día hay algunos actos en los que participará, incluso, algún futbolista veterano.

Con todo, ha expresado la felicidad de todos los que actores que participan en la feria, desde la Fundación Municipal de Cultura a libreros o editores, de que se inaugure en este día.

Junto a ella ha hablado el director literario de FeLiX, Jaime Priede, quien ha destacado, con respecto al corte de cinta inaugural, que están encantados de que cada vez tenga más protagonismo la gente joven en la Feria de Libros.

Ha recordado, a este respecto, que hay un espacio, en la antigua Escuela de Comercio, dedicado exclusivamente a la programación de 'Zona Joven'. También ha incidido en que dan mucha importancia a la propuesta literaria dirigida al público infantil.

"Es un placer ver la respuesta de esta gente joven, que cada vez siente la feria más suya", ha resaltado. También ha mostrado su deseo a que estos días sean días de fiesta, en torno a la cultura y a la literatura.

Priede ha sido prudente y no ha querido citar ningún nombre de los autores que participan en FeLiX por temor a olvidarse a alguien, pero ha dejado claro que la oferta es "muy variada", con escritores de ficciones, ensayo y narraciones de todo tipo "a través de esos temas que tanto nos preocupan, de este mundo acelerado que vivimos, donde no llegamos a nada", ha llamado la atención.

También se ha referido a los tres hilos conductores y, en el caso de la geópolis, ha aludido a toda la situación global que estamos viviendo. Ha señalado, en este sentido, que antes lo veíamos en las páginas internacionales, nos quedaba lejos, pero desgraciadamente cada vez lo tenemos más cerca "y nos preocupa más", ha apostillado.

"Toda esa diversidad temática genera un número de autores y autoras que son muy interesantes", ha asegurado el director literario de FeLiX. "Para nosotros tiene el mismo interés un autor o autora local de aquí que publica su segundo libro o su primer libro que autores más consagrados que puedan venir", ha dejado claro.

MÁS DE 90 CASETAS

Referente a la Feria, esta edición contará con 92 casetas y 98 expositores, así como con la participación de 29 librerías gijonesas y 69 editoriales locales y foráneas.

Entre los autores, pasarán por FeLiX, entre otros, David Toscana, Martín Caparrós, Sara Barquinero, Aroa Moreno, Remedios Zafra, Lucía Solla Sobral, Nevenka Fernández, Marta San Miguel o Roger Mateos.

El evento contempla, también, una amplia oferta de actividad cultural para todos los públicos, con mesas de debate, cuentacuentos infantiles, actuaciones musicales, proyecciones de cine, podcasts en directo, programas de radio o las innovadoras 'Bibliotecas Humanas'.

La literatura llegará, de esta forma, al paseo de Begoña, la calle Tomás y Valiente, el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), la antigua Escuela de Comercio, la carpa Atalaya (Zona Joven) y la carpa Alborá (Felixina).

Por FeLiX, además, pasarán casi un centenar de autores. Al margen de los ya mencionados, también estarán en la feria Bibiana Collado, Juan Manuel Gil, Marcos Giralt Torrente y Rosario Villajos.

Dentro de la apuesta astur, la feria contará con la presencia de Aitana Castaño y el ilustrador Alfonso Zapico, o el humor gráfico de la mano de Joaquín Pajarón y Julio Rey.

En esta edición, asimismo, habrá una nutrida presencia de ensayo de carácter feminista, con nombres como Alba González Sanz, Mercedes Monmany, Ana Santos, Ana María Díaz Marcos, Mercedes G. Rojo o Anabel García.

Y vinculados a uno de los principales hilos temáticos de esta edición 'El fútbol que une', contará con la participación de Igor Paskual (guitarrista de la banda musical de Loquillo), Santi Segurola y Alfredo Relaño, que conversarán sobre fútbol y periodismo y Marta San Miguel.

Las presentaciones se estructurarán en torno a los seis hilos temáticos: El fútbol que une; Salud mental: el dolor que no duele; Narrativas del colapso; Nuevos laberintos de la fantasía; Puro cuento; y Geópolis. Además, la programación literaria se adelanta los días previos (13, 15 y 16 de junio) con los tradicionales Coloquios del CCAI.

Asimismo, una de las grandes novedades de esta edición es la inmersión sonora y participativa. FeLiX será el escenario de emisión de populares podcasts como 'Punzadas Sonoras' (producido por Radio Primavera Sound), 'Libros y cosas' (de El Periódico) y 'No nos cuentes historias', que acercarán la literatura a las nuevas generaciones de lectores. A ellos se sumarán emisiones en directo de programas de radio de RTPA (Radio Televisión del Principado de Asturias) y Onda Cero. Además, celebrarán la Fiesta de la Lectura, en colaboración con Planeta Libros, en el Muséu del Pueblu d'Asturies.

Por su parte, el estand de la Red Municipal de Bibliotecas será uno de los espacios más dinámicos, acogiendo el Reto FeLiX, una original propuesta lúdica para recorrer la feria de forma activa resolviendo misiones.

Además, presentará la iniciativa de las 'Bibliotecas Humanas', un evento participativo y pionero que invita al diálogo directo para derribar prejuicios, donde las personas se convierten en "libros" que narran su experiencia vital.

Por otra parte, la feria mantendrá una intensa agenda en la Zona Joven, ubicada en la antigua Escuela de Comercio, con coloquios sobre fantasy o romantasy.

En este caso habrá 24 actividades programadas consistentes en presentaciones, mesas redondas, encuentros y talleres con temáticas en castellano y asturiano relacionadas con la salud mental, la mujer en la narrativa joven, la traducción y la diversidad genérica en la ficción juvenil actual.

Los más pequeños tendrán, por su parte, su propio espacio en Felixina, en la carpa Alborá. Esta sección infantil ofrece diez eventos programados para los más pequeños, de carácter muy dinámico con cuentacuentos, talleres y presentaciones muy dinámicas e interactivas.