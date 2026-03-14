Femetal cree que el acuerdo en la industria auxiliar dota al sector de más estabilidad

Sindicalistas de las auxiliares frente a la sede del Sasec - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) ha asegurado este sábado que el acuerdo alcanzado en la industria auxiliar dota al sector de estabilidad, después de cinco intensas jornadas de negociación para firmar el nuevo convenio colectivo.

En un comunicado, la patronal considera que el entendimiento alcanzado "representa un ejercicio de responsabilidad", permitiendo dotar de estabilidad a un "sector estratégico para el funcionamiento de numerosas industrias asturianas".

Femetal ha explicado que el principio de acuerdo que desconvoca la huelga en el sector llegó en torno a las 5.00 horas de este sábado. Dicho acuerdo, que tendrá vigencia hasta 2028, ha sido "fruto de un proceso negociador especialmente exigente" y "permite dotar de estabilidad al sector en un momento de elevada incertidumbre industrial y económica, aportando certidumbre tanto a las empresas como a los trabajadores de una actividad estrechamente vinculada a la gran industria de la región".

Además de las medidas retributivas, la reducción de jornada y la mejora en las dietas, el convenio también introduce medidas orientadas a abordar el relevo generacional del sector, estableciendo el límite de jubilación en los 68 años y regulando el contrato de relevo, en un contexto en el que se prevé que cerca del 25% de las plantillas se jubile durante la próxima década.

De igual modo, se ha acordado la creación de una comisión encargada de actualizar el régimen sancionador del convenio, que se trabajará antes de la firma definitiva del convenio y con la mediación del Sasec.