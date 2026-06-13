La Feria del Trueque de Lugones impulsa la economía circular con talleres infantiles y 26 expositores

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, en la II Feria del Trueque y Segunda Mano de Lugones. - SIERO

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha asistido este sábado a la II Feria del Trueque y Segunda Mano de Lugones. La feria busca fomentar la economía circular y la reutilización de objetos y llega a su segunda edición tras la buena acogida de la primera y de los mercados del trueque celebrados en Pola de Siero. En esta ocasión, el evento cuenta con 26 expositores.

En la visita ha estado acompañado por la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria, Sonia Lago, y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad. La feria se celebra este fin de semana en una carpa instalada en la Plaza de Europa de la localidad.

El mercado permanecerá abierto este sábado en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que el domingo podrá visitarse de 11.00 a 15.00 horas.

La programación incluye además dos talleres infantiles gratuitos: este sábado a las 18.00 horas se celebrará un taller de reciclaje y el domingo a las 12.30 horas un taller de personalización de estuches, con inscripción en la propia carpa.