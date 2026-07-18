Fernández Huerga (FSA) critica que Queipo haga "más oposición a Asturias que al Gobierno"

Archivo - El secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, se ha referido a las críticas realizadas al balance de Gobierno por parte del presidente del PP, Álvaro Queipo en Tineo, y ha indicado que las mismas "vuelven a demostrar que el presidente del PP ha elegido un camino que cada día resulta más evidente: hacer más oposición a Asturias que al Gobierno del Principado".

"Cada avance de Asturias parece convertirse para Queipo en un problema, porque, en lugar de alegrarse de que la comunidad crezca, atraiga proyectos industriales, lidere indicadores o recupere población en numerosos concejos, su única estrategia consiste en negar cualquier buena noticia", ha reprochado Fernández Huerga que ha manifestado que Queipo "ha decidido instalarse en el, cuanto peor para Asturias, mejor para el".

Según Fernández Huerga, Queipo no discute con el Gobierno, discute con los hechos: con las cifras de empleo, con las inversiones que llegan a Asturias, con el crecimiento económico, con el impulso industrial y con los datos que sitúan al Principado entre las comunidades que mejor gestionan los recursos públicos. Por tanto, concluye, "su problema no es Adrián Barbón, su problema es que Asturias avanza".

Además el secretario de Organización de la FSA-PSOE, ha mostrado su sorpresa porque "Queipo pretenda presentarse ahora como defensor de las clases medias cuando el PP ha rechazado una y otra vez las medidas impulsadas para proteger a las familias, fortalecer los servicios públicos y favorecer el crecimiento económico".

"Asturias necesita una oposición útil, capaz de arrimar el hombro cuando la comunidad se juega su futuro", en opinión de Fernández Huerga, que ha añadido que "lo que no necesita es un dirigente empeñado en desacreditar permanentemente a su propia tierra para intentar desgastar al Gobierno".

A juicio de los socialistas, Álvaro Queipo debe "decidir de una vez si quiere ser el líder de la oposición al Gobierno o el principal opositor al progreso de Asturias", porque "a juzgar por sus declaraciones, cada vez que Asturias avanza, él se enfada".