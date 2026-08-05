Fernández (Hunosa): Reactivación económica y futuro garantizado en comarcas mineras hasta al menos 2050

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, interviene en el Día de Hunosa, celebrado en el pabellón de la compañía en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, ha asegurado este miércoles que la compañía tiene garantizada su supervivencia, al menos, hasta 2050, tras la aprobación de un plan de empresa hasta 2028 que moverá más de 130 millones de euros, más otros 27 millones de euros para la reactivación empresarial.

Un plan que, según Fernández, marca el futuro de la empresa sobre tres pilares que transformarán a la compañía; el ser un agente descarbonizador; el ser un gestor medioambiental; y el ser agente dinamizador de la reactivación económica y la reindustrialización de las comarcas mineras.

Así lo ha indicado, durante su intervención en el Día de Hunosa, celebrado en el pabellón de la compañía en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en un acto en el que ha participado, entre otros, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez.