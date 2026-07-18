Ferrovial impulsa la descarbonización de la planta de Ditecpesa en el Puerto de Gijón con biomasa y captura de CO2

Planta de Ditecpesa en el Puerto de Gijón. - FERROVIAL

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial desarrolla un proyecto de descarbonización industrial en la planta de almacenamiento y distribución de betunes asfálticos de Ditecpesa, ubicada en el Puerto de Gijón, con el objetivo de sustituir el uso de combustibles fósiles por energías renovables y reducir de forma significativa sus emisiones.

La actuación contempla la instalación de una planta de biomasa que suministrará la energía necesaria para el calentamiento del circuito de aceite térmico, lo que permitirá prescindir de las calderas alimentadas con gasóleo utilizadas hasta ahora para mantener las condiciones operativas.

Además, el proyecto incorpora un piloto de I+D+i para la recuperación y captura de dióxido de carbono (CO2) procedente de los gases de combustión de la biomasa. Con el conjunto de estas medidas, se estima que la planta podrá evitar más del 80% de sus emisiones.

La iniciativa ha incluido el análisis de la composición de los gases y la evaluación de distintas tecnologías de captura, optándose finalmente por un sistema basado en contactores de membrana. Tras su validación en laboratorio, se ha puesto en marcha una planta piloto conectada a una corriente real de gases de una caldera de biomasa, lo que ha permitido confirmar la viabilidad técnica y la eficacia del sistema en condiciones industriales.

El proyecto, denominado 'Carbon Negative Bitumen', se enmarca en el Perte de Descarbonización Industrial y busca reducir de forma drástica las emisiones asociadas a la producción de betún mediante soluciones basadas en biomasa e innovación tecnológica.

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 1.216.916 euros y una financiación pública de 591.293 euros dentro del programa de Actuación Integral para la Descarbonización de la Industria Manufacturera.