FeSMC-UGT Asturias alerta de la 'parálisis' en Gijón y pide infraestructuras para empleo y movilidad

Archivo - Avenida de Príncipe de Asturias, Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT, (FeSMC-UGT) de Asturias, ha reunido este jueves a su Comisión Ejecutiva en Gijón, ciudad para la que ha reclamado que se desbloqueen todos los proyectos de infraestructuras pendientes.

En este sentido, y según una nota de prensa del sindicato, se ha visto con preocupación la actual "parálisis" existente en Gijón, en cuanto al desarrollo de proyectos vitales, de infraestructuras necesarias, tanto para la propia localidad, como para el conjunto de Asturias, en cuanto a movilidad y logística, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y generando riqueza y empleo.

En concreto, se ha exigido celeridad en todos los proyectos viarios, como son el desdoblamiento de la carretera GI-10 entre Lloreda y Veriña (3,3km) y el dar una solución definitiva para eliminar el tráfico pesado de la avenida de Príncipe de Asturias hacia el puerto gijonés de El Musel por la Avenida Príncipe de Asturias (La Calzada), a través, en este caso, de un vial nuevo por Aboño.

Ligado a ello, el sindicato ha pedido desarrollar un proyecto integral para la humanización de la citada avenida, creando para ello un bulevar, entre las glorietas de Foro y el Arbeyal.

A estas peticiones han sumado la construcción de la estación intermodal del Plan de Vías y su conexión con el túnel existente del proyecto del 'metrotren', con estaciones en Plaza Europa, El Bibio, Viesques y su llegada a Cabueñes.

Han reclamado, por otro lado, el desarrollo de la Zalia, para favorecer el impulso logístico de los puertos de Gijón y Avilés, y el transporte intermodal de mercancías.

Importante han visto, además, el desarrollo del Corredor Atlántico ferroviario, adaptando la infraestructura ferroviaria a los criterios de interoperabilidad europeos, para crear la autopista ferroviaria entre Valladolid y Gijón, conectando la fachada atlántica con la meseta.

Referente a El Musel, han apostado por su consolidación como nodo logístico, industrial y científico del Noroeste para todo tipo de tráficos y han reclamado la reapertura de la Autopista del Mar entre Gijón y Nantes.