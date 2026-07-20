Festival Aéreo de Gijón: Dani Román y Luca Salvadori prometen exhibiciones de paracaidismo

Dani Román, atleta de Red Bull, conocido como 'el nuevo Príncipe del skydiving'. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parrilla del Festival Aéreo Internacional de Gijón, que se celebrará del 24 al 26 de este mes, contará con la participación de Dani Román, atleta de Red Bull, conocido como 'el nuevo Príncipe del skydiving'.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, es uno de los mejores saltadores del mundo y su primer contacto con el paracaidismo fue en el centro Skydive Lillo, de Madrid, donde consiguió su primer trabajo. Allí ganó experiencia de vuelo hasta convertirse en instructor Aff y Tándem.

Asimismo, en 2012 probó por primera vez el túnel de viento de Praga y después, en Dubái, en el túnel privado del Príncipe, tuvo la oportunidad de formarse en profundidad como miembro del equipo Inflight Dubai, con grandes resultados en competición.

Desde 2016, Román ha viajado por todo el mundo: Noruega, República Checa, Hawai y países. Ha realizado saltos en paracaídas, en B.A.S.E., y también ha hecho coaching de freefly y wingsuit.

En 2022, en la localidad malagueña de Ronda, con la ayuda de un paramotor, descendió con su traje de alas a casi 300 kilómetros por hora para atravesar el arco central del histórico Puente Nuevo, un hito pionero que conllevó varios meses de preparación. Sus saltos, enfundado en si wingsuit de Red Bull, son espectaculares y se convertirán en uno de los grandes atractivos del certamen gijonés de este año.

Por otra parte, debido a motivos logísticos no podrá participar el piloto acrobático portugués Jorge Loureiro, que será sustituido por el piloto civil italiano Luca Salvadori.

Este volará un avión Mudry Cap-21DS, más conocido como The Silver Chiquen, y volverá a Gijón tras una exitosa exhibición en la edición de 2011.

Salvadori nació en Milán el 4 de junio de 1961. Tras completar estudios clásicos y obtener un título en Ingeniería Electrónica, se incorporó a la industria aeroespacial italiana. Obtuvo su licencia de piloto de planeador en 1988 y la de piloto de avión en 1991.

Fue miembro de la Junta Directiva del Aero Club Milano desde 1993 hasta 2005, organizando y promoviendo el deporte de la acrobacia aérea. Actualmente posee las habilitaciones CPL, Planeador, IR, Multimotor, Acrobacia, VFR e Instructor de Vuelo Acrobático. Fue miembro de la Comisión de Vuelo a Motor del Aero Club d'Italia entre 1994 y 1998, y jefe del Equipo Nacional Unlimited de 1995 a 2000.

Desde 2005, es presidente de la Federación Italiana de Acrobacia Aérea Deportiva (FSIVA). Piloto acrobático en plena actividad, discípulo de Sergio DALLAN y Maurizio COSTA, reconocidos campeones de acrobacia aérea, también ha contribuido al desarrollo y la difusión de esta disciplina revisando y actualizando los manuales utilizados por la FTO del Aero Club Milano para la formación de alumnos de vuelo acrobático.